La espera terminó: Limp Bizkit regresa a la Argentina y lo hace a lo grande.

El próximo 16 de diciembre, el Parque Sarmiento de Buenos Aires será el epicentro de una jornada que promete quedar en la historia con la llegada del Loserville Tour, un festival que reúne a pesos pesados de la música internacional.

Junto a la banda liderada por Fred Durst, el line up suma a Yungblud, el fenómeno británico que viene arrasando en los escenarios del mundo, y a los californianos de 311, referentes del rock alternativo y el reggae punk.

El combo se completa con más artistas que todavía no fueron anunciados, pero que ya generan expectativa entre los fanáticos.

Foto: prensa

Un festival para saltar, poguear y vivir la música al máximo

El Loserville Tour desembarca en Buenos Aires con una propuesta que mezcla nostalgia, energía y nuevos sonidos. Para los seguidores del nu metal, la presencia de Limp Bizkit es un verdadero regalo: la banda no pisa suelo argentino desde hace años y cada show suyo es sinónimo de pogo, hits y una conexión única con el público.

Por su parte, Yungblud llega con su estilo provocador y una puesta en escena que no deja a nadie indiferente. El artista británico, que fusiona rock, pop y punk, promete un set cargado de adrenalina y mensajes directos para una generación que busca romper moldes.

311, con su mezcla de reggae, rock y funk, completa el tridente internacional que hará vibrar el Parque Sarmiento. Los fans podrán disfrutar de clásicos y nuevas canciones en un entorno pensado para vivir la música a pleno.

Entradas, horarios y todo lo que tenés que saber

El festival se realizará el domingo 16 de diciembre en el Parque Sarmiento, uno de los espacios verdes más grandes de la Ciudad de Buenos Aires, ideal para recibir a miles de personas y montar un escenario de primer nivel.

Las entradas estarán disponibles próximamente y se espera una alta demanda, ya que la combinación de artistas internacionales y la promesa de una fiesta inolvidable convierten al Loserville Tour en uno de los eventos más esperados del año.

Si sos fan del rock, el nu metal o simplemente querés vivir una experiencia distinta, el 16 de diciembre tenés una cita obligada en Parque Sarmiento. Preparate para saltar, cantar y ser parte de una jornada que va a dar que hablar.