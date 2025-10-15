KoЯn vuelve a la Argentina con un show imperdible en Parque Sarmiento el 10 de mayo de 2026.

La banda agotó la preventa de entradas y la venta general comenzará este jueves 16 de octubre a las 13 hs a través de All Access.

El regreso marca su primera visita a Sudamérica en nueve años y será parte de una gran gira por la región, con Spiritbox y Seven Hours After Violet como bandas invitadas.

KORN EN ARGENTINA: PRECIOS DE LAS ENTRADAS

La gira incluye fechas en Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Asunción, São Paulo y Ciudad de México. En Buenos Aires, KoЯn estará acompañado por Spiritbox (Canadá) y Seven Hours After Violet (EE.UU.), consolidando un lineup de alto impacto para los fans del metal.

Con más de tres décadas de trayectoria, KoЯn continúa siendo una de las bandas más influyentes del género, reconocida por sus shows en vivo intensos, catárticos y visualmente imponentes.