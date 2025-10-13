Korn regresa a la Argentina en 2026 con un show único en el marco de su nueva gira latinoamericana. La legendaria banda de nu-metal se presentará el 10 de mayo en Parque Sarmiento, Buenos Aires, acompañada por Spiritbox (Canadá) y Seven Hours After Violet (EE.UU.) como invitados especiales.

Fecha y lugar del show de Korn en Buenos Aires

Fecha: Sábado 10 de mayo de 2026

Lugar: Parque Sarmiento, Buenos Aires

Entradas para Korn en Argentina 2026

Preventa exclusiva Santander: Miércoles 15 de octubre a las 13:00 hs

Venta general: Jueves 16 de octubre a las 13:00 hs

Tickets disponibles exclusivamente en: All Access

Korn vuelve con más fuerza que nunca

A nueve años de su última visita a Sudamérica, Korn vuelve a la región con su gira más ambiciosa hasta la fecha, celebrando décadas de trayectoria e innovación musical. La banda, integrada por Jonathan Davis, James “Munky” Shaffer, Brian “Head” Welch y Ray Luzier, sigue encabezando festivales internacionales y agotando entradas en estadios alrededor del mundo.

Con más de 42 millones de discos vendidos y dos premios Grammy, Korn es considerada una de las bandas más influyentes del metal moderno. Su reciente actuación en el Download Festival (Reino Unido) fue elogiada por la crítica como una “reivindicación histórica”, mientras que su paso por Lollapalooza Chicago demostró que siguen siendo una fuerza imparable en vivo.

Un show imperdible para fans de todas las generaciones

El público argentino podrá disfrutar de clásicos como “Blind”, “Freak on a Leash”, y muchos más, en una noche que promete ser intensa, catártica y cargada de energía. Korn no solo ofrece un repaso por sus grandes éxitos, sino que también presenta un show que conecta con nuevas generaciones que descubren su música por primera vez.

Fechas del Korn Latin American Tour 2026