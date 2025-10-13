¡Confirmado! El legendario guitarrista de Genesis, Steve Hackett, regresa a Latinoamérica en 2026 con una gira épica que celebra los grandes clásicos del rock progresivo.

Acompañado por la banda argentina Genetics, el tour “The Best of Genesis – Latin American Tour 2026” promete ser una experiencia inolvidable para los fanáticos de todas las generaciones.

¡No te pierdas la oportunidad de ver al legendario Steve Hackett en Latinoamérica!

Cierre de gira en Buenos Aires – Movistar Arena

🗓 Fecha: 29 de marzo de 2026

🕘 Hora: 21:00 hs

📍 Lugar: Movistar Arena – Buenos Aires

🎟️ Entradas disponibles en la página de Movistar Arena

Fechas confirmadas – Latin American Tour 2026

13 de marzo – CDMX (México)

15 de marzo – Guadalajara (México)

18 de marzo – Lima (Perú)

21 de marzo – Río de Janeiro (Brasil)

22 de marzo – São Paulo (Brasil)

25 de marzo – Concepción (Chile)

27 de marzo – Santiago (Chile)

29 de marzo – Buenos Aires (Argentina)

Una alianza musical que revive la esencia de Genesis

Steve Hackett, uno de los pilares creativos del sonido clásico de Genesis, vuelve a compartir escenario con Genetics, la banda tributo argentina reconocida por su fidelidad al legado musical de Genesis. Juntos han conquistado escenarios de Argentina, Brasil, Perú y Chile, y en esta nueva gira consolidan una sinergia artística única, llevando al público en un viaje por los momentos más icónicos del rock progresivo.

La química en vivo entre Hackett y Genetics recrea con una precisión asombrosa los sonidos, atmósferas y emociones de discos legendarios como Foxtrot, Selling England by the Pound y The Lamb Lies Down on Broadway.

Clásicos de Genesis que sonarán en la gira

La gira “The Best of Genesis” será un homenaje a la época dorada de la banda, con interpretaciones inolvidables de temas como: