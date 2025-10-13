¡Confirmado! El legendario guitarrista de Genesis, Steve Hackett, regresa a Latinoamérica en 2026 con una gira épica que celebra los grandes clásicos del rock progresivo.
Acompañado por la banda argentina Genetics, el tour “The Best of Genesis – Latin American Tour 2026” promete ser una experiencia inolvidable para los fanáticos de todas las generaciones.
Cierre de gira en Buenos Aires – Movistar Arena
- 🗓 Fecha: 29 de marzo de 2026
- 🕘 Hora: 21:00 hs
- 📍 Lugar: Movistar Arena – Buenos Aires
- 🎟️ Entradas disponibles en la página de Movistar Arena
Fechas confirmadas – Latin American Tour 2026
- 13 de marzo – CDMX (México)
- 15 de marzo – Guadalajara (México)
- 18 de marzo – Lima (Perú)
- 21 de marzo – Río de Janeiro (Brasil)
- 22 de marzo – São Paulo (Brasil)
- 25 de marzo – Concepción (Chile)
- 27 de marzo – Santiago (Chile)
- 29 de marzo – Buenos Aires (Argentina)
Una alianza musical que revive la esencia de Genesis
Steve Hackett, uno de los pilares creativos del sonido clásico de Genesis, vuelve a compartir escenario con Genetics, la banda tributo argentina reconocida por su fidelidad al legado musical de Genesis. Juntos han conquistado escenarios de Argentina, Brasil, Perú y Chile, y en esta nueva gira consolidan una sinergia artística única, llevando al público en un viaje por los momentos más icónicos del rock progresivo.
La química en vivo entre Hackett y Genetics recrea con una precisión asombrosa los sonidos, atmósferas y emociones de discos legendarios como Foxtrot, Selling England by the Pound y The Lamb Lies Down on Broadway.
Clásicos de Genesis que sonarán en la gira
La gira “The Best of Genesis” será un homenaje a la época dorada de la banda, con interpretaciones inolvidables de temas como:
- Supper’s Ready
- Firth of Fifth
- The Cinema Show
- Carpet Crawlers
- Dancing with the Moonlit Knight
- ¡Y muchos más!