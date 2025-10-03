Después de No debería estar triste:), Morena vuelve a sorprender con un nuevo lanzamiento: Típico.
Se trata de una poderosa canción pop rock en la que la artista desnuda una historia de amor marcada por la frustración y el engaño.
En Típico, Morena le canta a un personaje manipulador y mentiroso, al que define sin rodeos como un “típico tarado que habla siempre de más”.
Con una letra directa y provocadora, la canción combina intensidad emocional con una instrumentación rockera basada en guitarras filosas y baterías demoledoras.
La artista contó que esta canción nació en su último camp, donde se sintió más audaz y desafiante, apostando por un sonido que mezcla la crudeza del rock con la frescura del pop.
Antes de su lanzamiento oficial, el tema ya había generado expectativa en redes: su adelanto en TikTok acumuló más de 230 publicaciones de usuarios que se apropiaron del fragmento para crear contenido.
La producción estuvo a cargo de Matías Flores y Lorenzo Zaz (Lolo), con baterías grabadas por Lucas Vigo y la mezcla final realizada por Santiago De Simone, considerado uno de los mixers más destacados de la escena actual en Argentina.
Con Típico, Morena confirma su crecimiento artístico y su capacidad para transformar experiencias personales en canciones que resuenan en una generación que vibra con la autenticidad y la potencia del pop rock.
