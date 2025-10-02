¡Confirmado! Catupecu Machu será la encargada de abrir los shows de Guns N’ Roses en Argentina, en el Estadio de Huracán, los días 17 y 18 de octubre de 2025.

El primer concierto, anunciado para el 17, ya se encuentra agotado, mientras que para la segunda fecha aún quedan los últimos tickets disponibles.

Guns N’ Roses en Argentina 2025: un fenómeno que no se detiene

Aún quedan entradas para el segundo show.

El regreso de Guns N’ Roses a Buenos Aires es uno de los eventos de rock más esperados del año. A 33 años de su primera visita y con más de 40 años de trayectoria, la legendaria banda liderada por Axl Rose, junto a Slash y Duff McKagan, vuelve a dejar su huella en suelo argentino como parte de su gira mundial “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”, que ya agotó estadios en Asia y Europa.

Entradas Guns N’ Roses en Argentina 2025

Mapa de precios para Guns N' Roses en Huracán

Este evento representa una oportunidad única para revivir en vivo los clásicos que marcaron generaciones. La presencia de Catupecu Machu como banda telonera suma aún más peso a esta experiencia inolvidable para los amantes del rock nacional e internacional.

Las entradas para el 18 de octubre están disponibles exclusivamente en All Access con todos los medios de pago habilitados y la opción de financiar hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas VISA de Banco Nación.

🗓️ Fechas confirmadas: