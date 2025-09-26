Después de marcar la música latinoamericana desde proyectos icónicos como Bajofondo, Peyote Asesino y Campo, además de su extensa labor como productor para artistas como Jorge Drexler, Cuarteto de Nos, Zoe Gotusso o No Te Va Gustar, Juan Campodónico lanza su primer trabajo bajo su propio nombre: “Todo esto tampoco soy yo”.

Este disco marca un nuevo comienzo artístico para Campodónico, quien propone un viaje sonoro y conceptual en el que se entrelazan sus distintas facetas musicales en un retrato íntimo, reflexivo y lleno de matices.

Foto: prensa

🌌 Un álbum que une pasado, presente y futuro musical

En “Todo esto tampoco soy yo”, Campodónico reúne elementos del electrónico de Bajofondo, el hip hop y rock de Peyote Asesino, y el indie pop latinoamericano de Campo, pero con un enfoque más personal y directo. Esta vez, el centro es él: su sensibilidad, su mirada, su voz artística.

“Antes su imagen se vislumbraba entre los reflejos del vidrio del estudio. Ahora vemos a Juan Campodónico claramente, hablando a cámara”, señala el equipo del artista.

El título del disco sugiere una búsqueda existencial y artística: no se trata de un simple debut solista, sino de una exploración de identidad y creación colectiva desde la autoría.

Foto: prensa Por: gastongadda

🤝 Colaboraciones que enriquecen el viaje musical

El álbum cuenta con destacados artistas invitados, que aportan diversidad de estilos y voces, reafirmando a Campodónico como un curador sonoro de la escena contemporánea:

Jorge Drexler en “La Duda”

Eli Almic en “Milo”

Sebastián Teysera (La Vela Puerca) en “Milongueado”

Zeballos, Josean Log y Camila Rodríguez, entre otros.

Estas colaboraciones no solo suman prestigio, sino que expanden el alcance del disco hacia nuevas audiencias, combinando hip hop, candombe, funk, pop y electrónica.

🔊 Una propuesta musical rica en texturas y géneros

“Todo esto tampoco soy yo” es un mapa sonoro donde confluyen diferentes influencias:

“Frik” mezcla indie pop y folklore latinoamericano

“La Duda” se impregna de funk brasileño y lirismo

“Onda Expansiva” y “Romántico” exploran territorios electrónicos

“Milongueado” y “Presentimiento” reinterpretan el candombe desde una mirada contemporánea

“Milo” y “El Pinar” agregan una dimensión cinemática y emocional

Con una producción refinada y una estética que equilibra lo analógico y lo digital, el disco presenta un paisaje sonoro emocionalmente honesto, con enfoque en la canción como espacio de experimentación y narración.

📀 Tracklist oficial de “Todo esto tampoco soy yo”

Milo ft. Eli Almic Frik ft. Josean Log La Duda ft. Jorge Drexler Milongueado ft. Sebastián Teysera Onda Expansiva De Un Fulgor a Otro Presentimiento La Distancia ft. Zeballos Romántico ft. Camila Rodríguez El Pinar Simplemente La Belleza

🎙️ Un artista en el centro de la escena

Con “Todo esto tampoco soy yo”, Juan Campodónico no solo confirma su versatilidad, sino que da un paso hacia adelante en su carrera como artista integral, integrando décadas de experiencia en un álbum que habla en primera persona y se escucha en voz alta.