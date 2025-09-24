El cantautor español Ismael Serrano vuelve a la Argentina en 2025 con un espectáculo muy especial en formato acústico. Con el ciclo “Guitarra y Voz”, el artista presentará un recorrido por sus grandes éxitos, en un clima íntimo y poético que lo caracteriza.
Ismael Serrano en Buenos Aires: fechas y lugar
Las primeras funciones se llevarán a cabo en el Teatro Ópera, con únicas dos presentaciones el 26 y 27 de noviembre de 2025.
Las entradas ya están disponibles a través de Ticketek.
Gira de Ismael Serrano en Argentina 2025
Además de sus shows en Buenos Aires, Serrano recorrerá distintas ciudades del país con este formato acústico:
- 26 de noviembre – Teatro Ópera (Buenos Aires)
- 27 de noviembre – Teatro Ópera (Buenos Aires)
- 28 de noviembre – Teatro Coliseo (La Plata)
- 29 de noviembre – Teatro El Círculo (Rosario)
- 2 de diciembre – Teatro Don Bosco (Bahía Blanca)
- 5 de diciembre – Teatro Mercedes Sosa (Tucumán)
- 7 de diciembre – Quality Espacio (Córdoba)