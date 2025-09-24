



El cantautor español Ismael Serrano vuelve a la Argentina en 2025 con un espectáculo muy especial en formato acústico. Con el ciclo “Guitarra y Voz”, el artista presentará un recorrido por sus grandes éxitos, en un clima íntimo y poético que lo caracteriza.

Ismael Serrano en Buenos Aires: fechas y lugar

Las primeras funciones se llevarán a cabo en el Teatro Ópera, con únicas dos presentaciones el 26 y 27 de noviembre de 2025.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketek.

Gira de Ismael Serrano en Argentina 2025

Además de sus shows en Buenos Aires, Serrano recorrerá distintas ciudades del país con este formato acústico: