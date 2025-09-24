



Más de una década después de conquistar al mundo con “Niña Bonita”, los venezolanos Chyno y Nacho regresan con una nueva versión de este himno romántico. Esta vez, lo hacen junto al artista colombiano Fer Ariza, conocido como El Rey del Merengue Urbano, para dar vida a “Niña Bonita 2”, una propuesta que une generaciones y estilos.

“Niña Bonita 2”: un clásico renovado

El tema mantiene la esencia romántica que marcó a toda una generación, pero incorpora la frescura del merengue urbano con arreglos contemporáneos, percusión vibrante y un beat pensado para conquistar tanto las pistas de baile como las plataformas digitales.

Con esta producción, Chyno, Nacho y Fer Ariza rinden homenaje a la historia de la música latina, demostrando que los clásicos no mueren: evolucionan.

Producción y video oficial

La producción musical de “Niña Bonita 2” estuvo a cargo de D-ONE y Maffio, dos nombres clave en el sonido tropical y urbano actual.El videoclip fue grabado en Miami, Estados Unidos, bajo la dirección de PUNTO8, mostrando una puesta en escena moderna y cargada de energía que refuerza el espíritu festivo de la canción.

Fecha de estreno y disponibilidad

“Niña Bonita 2” estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 24 de septiembre de 2025, con una estrategia internacional que abarca Latinoamérica, España y Estados Unidos. El lanzamiento también llegará a radios y eventos en vivo, consolidándose como uno de los estrenos más esperados del último trimestre del año.

Chyno, Nacho y Fer Ariza: unión de talentos latinos

Este lanzamiento marca un encuentro cultural entre Venezuela y Colombia, fusionando la trayectoria de Chyno y Nacho, íconos del pop tropical, con la fuerza de Fer Ariza en el merengue urbano. El resultado es un tema que celebra el amor, la alegría y la conquista, listo para convertirse en himno de fiestas y encuentros.