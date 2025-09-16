El Estadio Obras se prepara para vivir una jornada histórica el próximo 30 de septiembre.

La legendaria banda Mr. Bungle vuelve a la Argentina y no lo hará sola: PLAN 4 y NVLO fueron confirmadas como las bandas elegidas para abrir el show y ponerle toda la potencia a la previa.

La expectativa es enorme entre los fanáticos del metal y el rock alternativo.

PLAN 4, referente indiscutido del metal argentino, promete un set cargado de energía y clásicos que harán vibrar a todo el estadio.

Por su parte, NVLO llega con su propuesta fresca y contundente, lista para conquistar a quienes todavía no los conocen.

Foto: prensa

Una noche a puro metal en el Templo del Rock

El Estadio Obras, conocido como el “Templo del Rock”, será el escenario de un encuentro que promete quedar en la memoria de los amantes de la música pesada.

La presencia de Mr. Bungle ya generó revuelo, y la elección de PLAN 4 y NVLO como bandas soporte suma aún más condimento a una fecha que se perfila como imperdible.

Las puertas del estadio abrirán temprano para que nadie se pierda ni un minuto de esta fiesta.

Se espera que tanto PLAN 4 como NVLO desplieguen toda su potencia y preparen el terreno para el esperado regreso de Mr. Bungle a los escenarios argentinos.

Todo listo para una noche inolvidable

Con la confirmación de las bandas soporte, la cuenta regresiva ya empezó.

El 30 de septiembre, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de tres propuestas explosivas en una sola noche.

El Estadio Obras será testigo de una verdadera celebración del metal y el rock alternativo.