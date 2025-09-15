El cantante puertorriqueño Pedro Capó deslumbró al público argentino con un show vibrante y lleno de emociones en el icónico Teatro Gran Rex de Buenos Aires.

En el marco de su “La Carretera Tour”, el artista cerró su paso por Argentina con una presentación inolvidable que incluyó todos sus grandes éxitos, colaboraciones especiales y una conexión única con sus fans.

Pedro Capó en Argentina 2025: una gira que cruzó el país

La visita de Pedro Capó a Argentina formó parte de una extensa gira latinoamericana que incluyó paradas en Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, San Juan y Rosario, además de fechas en Uruguay y Ecuador.

Las 10 mejores fotos del show de Pedro Capó en el Gran Rex

Por: Fotografia de Toilette

Estas son las imágenes que resumen lo mejor del show de Pedro Capó en Buenos Aires:

Inicio arrollador con “Hoy Me Siento Cabrón”Pedro salió al escenario con una energía explosiva y una ovación de pie. Luces y visuales de impactoUna puesta escénica minimalista pero poderosa, que acompañó cada canción con precisión. “Esto Se Jodió”: fiesta total en el teatroEl público coreando a todo pulmón uno de los himnos del artista. Camilú y Pedro Capó juntos en “De Qué Vamos a Hablar”Momento inolvidable con la aparición sorpresa de la cantautora argentina. Emoción pura durante “La Fiesta”El teatro entero convertido en una celebración colectiva. Cercanía con sus fansPedro bajando del escenario para saludar a quienes estaban en primeras filas. Una banda en estado de graciaMúsicos de primer nivel acompañando cada momento con precisión y energía. Agradecimientos sentidosCapó visiblemente emocionado al escuchar los gritos de “¡Pedro, Pedro!” Postales para el recuerdoSelfies con el público y abrazos sinceros al cierre del show. Despedida con promesa de regreso“Argentina, nos vemos pronto”, dijo entre aplausos, cerrando la noche con una sonrisa.

Un repertorio lleno de hits y nuevas canciones

Durante el show en el Gran Rex, Pedro Capó interpretó más de 20 canciones, combinando sus clásicos con los temas de su último álbum “La Carretera”, un trabajo que incluye colaboraciones con Jorge Drexler, Chambao y Carín León.

Entre los temas más aclamados de la noche se destacaron:

Calma

Tutu

Vamos a Huir

Gracias

La Sabana y los Pies Descalzos

Cada canción fue recibida con ovaciones, mostrando el cariño del público argentino por un artista que ya sienten como propio.