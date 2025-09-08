FR4NZ, el innovador artista que ha estado cautivando al público con su música, nos trae su nuevo single “TO THE MOON”, una balada pop al estilo de los 80’ que forma parte de una saga de canciones que cuenta una historia única.
Este lanzamiento marca un emocionante capítulo en su carrera, prometiendo llevar a los oyentes a un viaje emocional a través de su narrativa musical.
¿Alguna vez le dijiste que le bajarías la luna a alguien, o que irías ida y vuelta a la luna por esa persona? “TO THE MOON” encapsula esa esencia romántica, inspirada en ese amor singular por quien “le bajarías la luna”.
La canción, producida junto a 3música, no solo destaca por su melodía cautivadora, sino también por su letra profunda que resuena con los sentimientos de quienes han amado intensamente.
Acompañando este lanzamiento, FR4NZ presenta un videoclip con un estilo retro muy particular, parte de un concepto estético y sonoro que define esta nueva etapa de su carrera. La combinación de su voz envolvente y la producción evocadora crean una experiencia que representa al artista.
Este single será parte de su próximo disco , el cual verá la luz muy pronto.
Este álbum no solo presentará una serie de temas impactantes, sino que cada canción, junto con sus respectivos videos, formará parte de una narrativa más amplia. Así, los oyentes podrán sumergirse en una historia que se desarrolla a lo largo de todo el proyecto, creando una experiencia única y envolvente.
Más sobre este tema
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.