Una Obra Redonda, el espectáculo que rinde tributo a la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, celebra su cuarto aniversario con una función íntima y cargada de emociones.

La cita será el sábado 6 de septiembre a las 21 horas en Circus (Almirante Brown 1375, La Boca), en una noche que promete ser inolvidable para los fanáticos y para quienes quieran revivir la historia de una de las bandas más emblemáticas del rock nacional.

La propuesta es mucho más que un simple show: más de 15 artistas en escena, banda en vivo, imágenes históricas e inéditas cedidas por el Mono Rocambole y un relato cronológico que recorre el período 1976-2001.

Todo esto, acompañado por tesoros del baúl ricotero y una puesta en escena que invita a sumergirse en el universo de Los Redondos.

Foto: prensa Una obra redonda

Un viaje por la historia y los sentimientos de varias generaciones

El espectáculo, apto para mayores de 7 años y pensado para toda la familia, invita a emocionarse, sentir bronca, dolor, goce y comunión.

Es un homenaje multisensorial que no solo revive la música y la mística de Patricio Rey, sino que también retrata el contexto social y político de la Argentina, abordando las inquietudes y padecimientos de las juventudes de distintas épocas.

Una Obra Redonda recibió el reconocimiento y los buenos augurios de figuras clave como el Indio Solari, Skay Beilinson y la mayoría de los exintegrantes de Los Redondos.

Foto: prensa Una obra redonda

La obra se consolidó como un fenómeno cultural que conecta recuerdos, adolescencias y presentes dolientes, haciendo que cada función sea una experiencia única.

Voces de los protagonistas: lo que se viene en el show aniversario

Fernando Casas, guionista y actor, adelantó: “Para este show tenemos preparado algo especial por la sala, un espacio más íntimo donde algunas escenas podrán disfrutarse mucho más cerca”.

Por su parte, Gerardo Anchava, productor general, destacó: “Consolidamos un equipo de laburo que cada vez funciona mejor, arriba y abajo del escenario. El show apto para todo público es especial para nosotros, muy importante por lo que genera la obra en los pibes, en las nuevas generaciones”.

Leonardo Melis, productor artístico, remarcó: “Nuestro propósito es conmover. Desde la puesta en escena al sonido de la banda, el relato, las imágenes… estar en todos los detalles para que el público vuelva a sentir todo aquello que le pasó y le pasa con Los Redondos”.

Entradas, fechas y próximos shows

Las entradas para la función especial del 6 de septiembre ya están a la venta a través de Passline. Además, la gira continuará con nuevas fechas:

Sábado 13 de septiembre : Teatro UOM, La Matanza

Sábado 27 de septiembre : Cultural Sur, Temperley

Domingo 28 de septiembre : Fores Dan, Tortuguitas

Sábado 4 de octubre : Whiskey, Castelar

Sábado 25 de octubre: Metro, La Plata

Un homenaje que no para de crecer

El homenaje multisensorial a Patricio Rey arrancó el 2025 con una función explosiva en Mar del Plata, que le valió la nominación a los premios Estrella de Mar.

Luego, la “Gira por el Conurbano Redondo” llevó el show a escenarios de Quilmes, Hurlingham, Tigre, Laferrere, Tortuguitas, Lomas de Zamora y al teatro de Flores por tercera vez, consolidando su lugar en el corazón de los fanáticos.

Una Obra Redonda es mucho más que un espectáculo: es un viaje colectivo por la memoria, la música y la pasión ricotera.

Una cita imperdible para quienes quieren volver a sentir todo lo que Los Redondos dejaron en la historia del rock argentino.