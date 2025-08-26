Marco Antonio Solís, el legendario artista mexicano, regresa a Buenos Aires con tres noches inolvidables en el Movistar Arena, como parte de su exitoso “Más Cerca de Ti World Tour 2025”.

Tras agotar localidades en el Estadio GEBA, Marco Antonio Solís redobla la apuesta y celebra el amor en noviembre.

El “Día de los Enamorados” tendrá una versión especial en Argentina con tres funciones: el 20, 21 y 24 de noviembre. La demanda del público fue tal que, ante el inminente sold out, se agregó primero una segunda fecha y ahora una tercera.

Foto: gentileza de prensa.

MARCO ANTONIO SOLIS, EL ELEGIDO POR LOS ARGENTINOS

Con más de cinco décadas de trayectoria, 80 millones de discos vendidos y clásicos que marcaron generaciones, “El Buki” es mucho más que un ícono de la música latina.

Su repertorio atraviesa historias de amor, despedidas y reencuentros que siguen emocionando al público.

Los shows prometen ser verdaderas fiestas de la música y la poesía, con una puesta majestuosa, sonido de primer nivel y el carisma inigualable de Marco Antonio Solís. Este noviembre, Buenos Aires vivirá tres noches únicas junto al artista que mejor sabe cantar al amor.

Marco Antonio Solís.

