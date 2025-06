La banda estadounidense Imagine Dragons anunció su regreso a la Argentina con un esperado show en vivo el miércoles 23 de octubre en el Hipódromo de San Isidro, como parte de su nueva gira mundial “LOOM World Tour”.

Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva a través de allaccess.com.ar para clientes del Banco Galicia, con la posibilidad de pagar en hasta seis cuotas sin interés, desde el martes 8 de julio a las 10 hs.

Esta etapa durará 24 horas o hasta agotar stock. Luego, se habilitará la venta general en el mismo sitio. Para comprar, los interesados deberán tener un usuario registrado en la plataforma.

Entradas Imagine Dragons en Argentina 2025

Tras su última visita en 2023, donde dejaron una marca imborrable con un show sold-out en el Campo Argentino de Polo, Imagine Dragons vuelve a la Argentina

Este show marcará la primera vez que Imagine Dragons interprete en vivo en Argentina todas las canciones de “LOOM”, su más reciente disco lanzado en 2024, que incluye éxitos como “Eyes Closed”.

Además, los fans podrán disfrutar de sorpresas especiales relacionadas con Reflections (From The Vault Of Smoke + Mirrors), un álbum que recopila demos inéditos de la era Smoke + Mirrors, a diez años de su lanzamiento.