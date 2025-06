El furor por Guns N’ Roses en Argentina 2025 no da tregua. Tras agotar en menos de 2 horas las entradas para el show del 17 de octubre en el Estadio de Huracán, la banda de rock liderada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan anunció una nueva fecha: se presentarán nuevamente el 18 de octubre en el mismo estadio.

Segunda fecha confirmada: 18 de octubre

17 de octubre | Estadio de Huracán | ENTRADAS AGOTADAS

18 de octubre | Estadio de Huracán | NUEVA FECHA CONFIRMADA

🎟️ Entradas a la venta exclusivamente en All Access a partir del miércoles 25 de junio a las 10:00 hs.💳 Hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas VISA Banco Nación.

Guns N’ Roses en Argentina 2025: éxito total y segunda noche histórica

La banda confirmó nueva fecha en Buenos Aires.

El regreso de Guns N’ Roses a la Argentina es parte de su gira mundial “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”, que ya agotó estadios en Asia y Europa. Ahora, suman una segunda presentación en Buenos Aires para responder al apasionado fanatismo argentino que hizo sold out en tiempo récord.

Este show de octubre marcará 33 años de relación con el público argentino, desde su primera visita en los años 90. El espectáculo promete un recorrido por todas las etapas de la banda, con una formación clásica que sigue dejando huella en cada escenario.

¿Dónde comprar entradas para Guns N’ Roses 2025 en Argentina?

Las entradas para la nueva fecha del 18 de octubre estarán disponibles únicamente en AllAccess.com.ar a partir del miércoles 25 de junio a las 10:00.

Se podrá abonar con tarjetas de crédito y débito .

Clientes de Visa Banco Nación accederán a 6 cuotas sin interés.

Guns N’ Roses 2025 en Argentina: precios de las entradas