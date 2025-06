Guns N’ Roses regresa a la Argentina en 2025 con un concierto que promete ser histórico. La banda liderada por Axl Rose, con la formación clásica que incluye a Slash en guitarra y Duff McKagan en bajo, se presentará el 17 de octubre de 2025 en el Estadio de Huracán en el marco de su nueva gira mundial “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”.

Con localidades agotadas en Asia y un paso arrollador por Europa, la banda californiana confirma su regreso a Buenos Aires con un show que repasará todos sus himnos, desde los clásicos del Appetite for Destruction hasta sus baladas inmortales.

🎟️ Entradas para Guns N’ Roses en Argentina 2025

Las entradas estarán disponibles en dos instancias, ambas a través del sitio oficial All Access:

Preventa agotada

Venta general:📅 Martes 24 de junio a las 10:00 hs✅ Disponible con todos los medios de pago

Precios de las entradas para Guns N’ Roses

Guns N’ Roses en Buenos Aires: una cita con la historia del rock

Guns N’ Roses vuelve a Argentina luego del éxito de su show en River Plate en 2022, donde reafirmaron su conexión con el público local. Este nuevo concierto en el Estadio de Huracán será una oportunidad única para vivir la potencia de uno de los grupos más influyentes del rock, con un setlist que incluirá himnos como:

“Sweet Child O’ Mine”

“Welcome to the Jungle”

“November Rain”

“Paradise City”

“Don’t Cry”, entre muchos otros.

Desde su irrupción en los ‘80, Guns N’ Roses redefinió el rock mundial con su mezcla de rebeldía, virtuosismo y sensibilidad. Hoy, siguen demostrando por qué son una de las bandas más grandes de todos los tiempos.

📍 Guns N’ Roses en Argentina 2025 – Detalles clave