Dejemos a un lado su “reputación”, Taylor Swift tiene un nuevo álbum en camino. Al recibir el Grammy al mejor álbum pop vocal por “Midnights”, Taylor dijo que había guardado un secreto por dos años.

“Mi nuevo álbum sale el 19 de abril. Se llama ‘Tortured Poets Department’. Voy a ir a publicar la portada ahora mismo tras bambalinas”, anunció.

Y así lo hizo. En su Instagram, Swift publicó una imagen en blanco y negro de ella recostada sobre almohadas, donde la mitad superior de su cara y la mitad inferior de sus piernas están recortadas.

“Todo vale en el amor y en la poesía...”, dice el pie de foto. En poco más de una hora, solo la publicación de Instagram había acumulado casi 7 millones de me gustas.

“And so I enter into evidence / My tarnished coat of arms / My muses, acquired like bruises / My talismans and charms / The tick, tick, tick of love bombs / My veins of pitch black ink” (Y así entro en evidencia / Mi empañado escudo de armas / Mis musas, adquiridas como moretones / Mis talismanes y amuletos / El tic, tic, tic de las bombas de amor / Mis venas de tinta negra), decía lo que parecía ser la letra de una canción escrita a mano, publicada después de la portada del álbum.

Swift había llevado a enormes conjeturas cuando su página parecía en blanco. Algunos pensaban que se estaba preparando para lanzar “Reputation (Taylor’s Version)”, pero las pistas crípticas en el sitio “colapsado” indicaban que podría ser algo diferente.

El sitio está de vuelta ahora, centrado en el próximo álbum, con opciones para preordenarlo y comprar mercancía. Este será el undécimo álbum de estudio de Swift, sin contar sus regrabaciones. Su álbum original previo es “Midnights”, lanzado en octubre de 2022. Desde entonces, emprendió la multimillonaria gira Eras y ha lanzado “Speak Now (Taylor’s Version)” y “1989 (Taylor’s Version)”.

Momentos después del anuncio, Swift recibió el Grammy al álbum del año, el premio mayor de la gala

“Me encantaría decirles que este es el mejor momento de mi vida, pero me siento así de feliz cuando termino una canción, o cuando descifro el código de un puente musical que amo, o cuando estoy preseleccionando un video musical, o cuando estoy trabajando con mis bailarines”, dijo después de aceptar su galardón de manos de Celine Dion.

Con ese premio, rompió el récord de más victorias en la categoría, sus otros discos ganadores del álbum del año son “Fearless”, “1989″ y “Folklore”

Mientras caminaba por la alfombra roja con un traje a la medida de Schiaparelli Couture, Swift rindió homenaje al título de “Midnights” (Mediasnoches), luciendo una gargantilla de Lorraine Schwartz con un pequeño reloj incrustado. Y sí, tenía la hora fija en la medianoche.

Si bien es un guiño al álbum, y una reminiscencia del “tic, tic, tic” en la publicación de “The Tortured Poets Department”, el reloj parecía particularmente adecuado, dada la agenda aparentemente apretada de la superestrella durante la próxima semana. Swift se prepara para regresar a su gira Eras esta semana, tendrá cuatro conciertos en Tokio. Pero debe regresar a tiempo a Estados Unidos para ver a su novio Travis Kelce jugar en el Super Bowl.