Este domingo 4 de febrero se realiza la 66ª edición de los Premios Grammy en el estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

En esta ocasión, la artista con más nominaciones es SZA, quien logró superar a Taylor Swift y boygenius

Una vez más, el comediante Trevor Noah (que además está nominado a Mejor álbum de comedia, por I Wish You Would) será el conductor de la gala más importante de la industria musical.

SZA, la más nominada en los Grammy. Por: REUTERS

GRAMMY AWARDS 2024: CÓMO VER EN VIVO POR TV LA ALFOMBRA ROJA

La esperada alfombra roja de los Grammy Awards 2024, con transmisión completamente en VIVO desde Los Ángeles, será a través de E! Entertainment este domingo 4 de febrero a partir de las 20HS.

GRAMMY AWARDS 2024: CÓMO VER EN VIVO POR TV LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN

La entrega de los Grammy se verá en vivo desde las 22 por TNT y HBO Max.

QUIÉNES SON LOS ARTISTAS LATINOS NOMINADOS EN LOS GRAMMY AWARDS 2024

Fito Páez, Rauw Alejandro, Karol G, Pedro Capó, Maluma, Pablo Alborán, Tainy, Juanes, Natalia Lafourcade, Peso Pluma, Rubén Blades y Carlos Vives están entre los grandes favoritos.