Arriba del escenario y disfrutando del sexto sold out en el Movistar Arena en Buenos Aires, Nicki Nicole sorprendió a sus fanáticos al anunciar un show más.

El 13 de diciembre la cantante rosarina cerrará su 2023 en el mismo lugar en el que ya hizo vibrar a 70 mil “almas”, con su último disco, titulado Alma, y con sus canciones más escuchadas.

NICKI NICOLE, AÑO CONSAGRATORIO E INOLVIDABLE

La cantante rosarina continúa brillando y “Alma” su último material ha logrado generar una conexión inigualable con el público, trasladándose a recintos colmados cargados de emoción y una puesta artística y musical memorable.

En un 2023 que la encuentra con reconocimientos y distinciones internacionales, la rosarina demuestra la felicidad de presentarse en casa y agrega una séptima y última noche en el Movistar Arena de Buenos Aires para el 13 de diciembre, en un logro histórico en su carrera.

“Si hay algo que entendí todo este tiempo, es que Alma no somos solo nosotros, si no todos los que estamos conectados en cada rincón del mundo. Es por eso que hoy, no estamos solos. estamos en vivo con un montón de gente que también tomó Alma como propio”, dijo Nicki en su sexta presentación en el Movistar Arena.

Emocionada, agregó: “Esta canción (Plegarias) es de agradecimiento, y es por eso que les quiero agradecer a todos ustedes por estar siempre ¡y contarles que en diciembre vamos a ser más de 70.000 almas porque se viene una nueva y última fecha para cerrar este año juntos!”.