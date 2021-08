Horóscopo de hoy: miércoles 4 de agosto de 2021

Lee tu horóscopo diario del 4 de agosto de 2021 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal.

Aries: hoy con la luna en Cáncer, es un día para reflexionar y que puedas buscar la manera de decir lo que sentís de una forma tranquila y poniéndote en el lugar del otro. Aprovecha que seguimos con luna menguante para deshacerte de eso que no queres más en tu vida.

Tauro: la luna en un signo de agua te hará analizar tus emociones, el gran objetivo de este día es sentir y poder transmitirlo a tus seres queridos. Hoy tenes la capacidad de hacerlo y sentirte mejor.

Géminis: la diosa Ceres ingreso a tu signo y te da la capacidad de ser muy productivo y de lograr concretar esos planes y proyectos materiales que no hayas podido hasta el momento.

Cáncer: la luna en tu signo te sensibiliza demasiado, es un día especial para que puedas transmitirles a tus seres queridos todo lo que los amas. Que este día no desborde tus emociones y puedas comunicarte de la manera más correcta. La comunicación escrita será tu mejor aliada.



Leo: es un día para el reencuentro familiar y que puedas sentir estás capacitado para comprometerte con esas situaciones emocionales que parecía que no podías manejar. Con el sol en tu signo es importante que sepas qué es lo que queres e ir por ello.

Virgo: la luna en Cáncer puede ubicarte en una posición de no saber qué hacer con tus emociones, es un día para dejarse llevar por ellas y no analizar tanto como lo haces siempre. Es posible que hoy no encuentres la manera de demostrar tus emociones, tene paciencia y trata de no confrontar. Marte en tu signo te sigue dando el impulso para avanzar.

Libra: la luna en Cáncer y Venus en el signo anterior pueden hacerte sentir que no lográs encontrar el amor que tanto buscas. Lo importante es que sepas que hoy podés dejar que tus emociones afloren y que busques en tu familia la ayuda y la contención que hoy podés llegar a necesitar y que a veces no te animás a pedir.

Escorpio: hoy con esta luna tan emocional tu intensidad puede hacerte sentir desbordado. El miércoles es el día de la comunicación por favor es importante que sepas lo que el otro necesita, usa tus dotes de investigador para averiguarlo y poder sentir más conexión con esas personas.

Sagitario: hoy la luna en Cáncer te ayuda a ver tus emociones y pasar buenos momentos en familia valorando sobre lo importante que son en tu vida los que te rodean. Sabés que sos super fuerte y que todo lo que haces por ellos, también es por vos.

Capricornio: la luna en Cáncer en tu signo opuesto te puede hacer sentir sin ganas de hacer lo que más te gusta, trabajar, no te preocupes que esto dura solo por hoy. Este es un día para que la familia pase a ser lo más importante en tu vida y poder comunicarles tus sentimientos más profundos.

Acuario: hoy es muy importante que, en el día de la comunicación, puedas sentir que demostrar tus emociones y poder encontrar la manera de transmitirlas, principalmente a esos amigos que considerás familia, te va a salir muy bien. Todo lo que hagas con amor hoy te va a cambiar la energia

Piscis: la luna en Cáncer en el día de hoy te hace sentir muy querido. Si estas buscando el amor es el día perfecto para que lo encuentres y tal vez esté más cerca de lo que imaginás. Tenes que estar preparado para creer en el amor verdadero y poder distinguirlo.

Fuente: Jimena La Torre.