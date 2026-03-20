El año astrológico ya empezó… y no viene tranquilo. Este viernes 20 de marzo, con el ingreso del Sol en Aries, se activó una de las energías más intensas del 2026, y la astróloga de Ciudad Magazine, Jimena La Torre, lanzó predicciones que no pasan desapercibidas: habló de “caretas que se caen”, liderazgos fuertes y un cielo con una configuración tan particular que podría marcar un antes y un después.

A las 11:47 de la mañana en Argentina, el Sol cruzó el grado cero de Aries, dando inicio oficial al año astrológico. Este evento, conocido como equinoccio, no solo marca el comienzo del otoño en el hemisferio sur, sino también una renovación energética profunda.

Según La Torre, este momento tiene una característica clave: “se caen las hojas y se caen las caretas”. Es decir, lo que estaba oculto empieza a salir a la luz.

Y no es un detalle menor: el año comienza con Luna Nueva en Aries, algo que potencia aún más la idea de arranque, decisión y acción.

Foto: IA

El “tren planetario” que cambia todo

La astróloga advierte que el cielo de este 2026 tiene una configuración poco habitual, a la que define como un verdadero “tren planetario”. ¿Qué implica esto?

Marte y Mercurio en Piscis impulsan la fe y la comunicación emocional.

Sol y Luna en Aries refuerzan la iniciativa personal.

Venus, Saturno y Neptuno en Aries mezclan amor, compromiso y una cuota de idealismo.

Urano en Tauro introduce cambios inesperados en la economía y las relaciones materiales.

Además, hay un dato que potencia todo: el 2026 vibra con el número 1 (2+0+2+6=10 → 1), lo que refuerza la idea de comienzos, liderazgo y decisiones fuertes.

El mensaje del año: “acá estoy yo”

Para Jimena La Torre, el clima energético del año es claro: autoafirmación total.

Esto puede traducirse en:

Personas más decididas y seguras

Necesidad de liderar proyectos propios

Menor tolerancia hacia lo que no suma

Pero también trae un riesgo: menos empatía y más individualismo.

A la vez, aparece una advertencia fuerte: la salud será clave. En un año que también conecta con la energía del Caballo de Fuego en la astrología china, quienes estén activos y fuertes físicamente tendrán ventaja.

Predicciones signo por signo: quiénes brillan en esta nueva etapa

Las predicciones para este inicio de ciclo llegan con mensajes directos:

Aries: vuelve la chance de ser el número uno.

Tauro: la paciencia será clave para concretar proyectos.

Géminis: deberá encontrar equilibrio con alguien que lo acompañe.

Cáncer: sigue firme en su camino como líder.

Leo: energía ideal para mejorar su vida.

Virgo: puede aparecer alguien importante para acompañar.

Libra: momento de poner límites claros.

Escorpio: revaloriza lo que realmente ama.

Sagitario: se abren oportunidades nuevas.

Capricornio: proyecta algo que crecerá pronto.

Acuario: llegan avances y novedades.

Piscis: avanza con justicia a su favor.

Un año que no pasa desapercibido

El 2026 no es un año más. Con una energía marcada por el inicio, la acción y la afirmación personal, todo parece empujar a tomar decisiones, soltar lo que no va más y animarse a liderar la propia vida.

La pregunta queda abierta: ¿vas a aprovechar este impulso o te va a pasar por encima?