Lee tu horóscopo diario del 13 de noviembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Es tiempo para cuestionarse y recapacitar. La luna en Virgo los invita a analizar en profundidad. Un cambio de mentalidad te prepara para decisiones más maduras y efectivas. La vida les toma pruebas que deben pasarse sí o sí.

Tauro : Con luna en otro signo de tierra como Virgo se benefician de su energía en el área laboral. Tu constancia empieza a rendir frutos visibles y la estabilidad se afianza. Buscan el apoyo necesario que les abre un arco iris de esperanza.

Géminis : La energía de la luna en Virgo aporta mucho trabajo y compromiso laboral y mejores compañeros. Una conversación clave puede definir tu rumbo profesional con claridad. Se firma todo lo pendiente y más.

Cáncer : Con la luna en el signo laboral se activa un proyecto de trabajo a futuro. Tu intuición te guía hacia decisiones que aseguran estabilidad y crecimiento. Movimientos y salidas al exterior relacionadas con el trabajo.

Leo : Con luna en Virgo se generan proyectos; es imperioso resolver cosas pendientes para dar lugar a nuevas. Tu energía práctica se mezcla con tu brillo personal y te vuelve imparable. Lánzate a lo nuevo sin pensar por qué.

Virgo : La luna en Virgo da lugar a estimular sus deseos. Tienen prioridad en la pasión profesional. Momento ideal para mostrar lo que valen sin miedo a ocupar su lugar. La mira de crecimiento personal y laboral está en marcha.

Libra : La luna en Virgo los libera de la presión laboral. Aires de renovación y mejora en el trabajo. Se abren puertas si logran mantener la calma y decidir con claridad. Tus ideas se verán realizadas pronto.

Escorpio : Esta luna en Virgo los ayudará a sumar energía y los hará ir con los pies en la tierra. Tu intuición se vuelve práctica, y eso te da poder para transformar tu entorno. Usar la cabeza para dominar los enemigos internos.

Sagitario : La luna en Virgo será para guardarse un poco, pensar y retrotraerse, pero sólo para tomar impulso. El silencio que elijas hoy te revelará las respuestas que estabas buscando. Tu luz interior no se apagará con nada.

Capricornio : La luna en Virgo ayuda a ordenar la familia y la salud. Concretan un trabajo. La disciplina que mantenés te lleva a concretar metas que antes parecían lejanas. Justicia a favor en el trabajo, generando más y más.

Acuario : Algunas complicaciones vuelven a salir a la luz con la luna en Virgo; resolver desórdenes familiares será necesario. La claridad emocional te permitirá reorganizar tus prioridades con sabiduría. Repartes con equidad y justicia.