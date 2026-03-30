Lee tu horóscopo diario del 30 de marzo de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Con Venus en Tauro es tiempo para darle un lugar a lo que tenés y acomodarte. Mantener tu estabilidad en el amor ordenada. Excelente tiempo para la pasión, tiempo para avanzar en el amor con mucha determinación.

Tauro : Venus en tu signo te acerca al amor y te libera de lo que te hace mal, tus emociones están en calma y el amor fluye libremente. Aumento en tus fantasías románticas, un tiempo para la pasión con tu pareja.

Géminis : Un amor te espera con Venus en tu signo anterior, te invita a revisas tu pasado para mejorar tu presente en el amor. Festejas el amor con alegría, es tiempo para disfrutar de los placeres con tus amados.

Cáncer : Venus está para la seducción en un signo de tierra, Tauro, activa tu determinación en el amor, un tiempo para caminar con seguridad en con tus sentimientos. Tus amigos y tu pareja es todo y lo puedes apreciar.

Leo : Con Venus en Tauro ordenas tus planes y proyectos con la pareja, aumenta la ternura en la pareja y es tiempo para crecer y realizarte. Proyecto de pasión, pones una nueva idea en marcha y activas la pareja.

Virgo : Con Venus en Tauro se renuevan el amor con series en pareja para disfrutar las noches, tiempo para la calma y disfrute con la persona que ames. Sientes mucha seguridad y sólo te guía el amor.

Libra : La felicidad se renueva con Venus en Tauro. Muestra tu verdadero ser ante los demás, tus sentimientos son correspondidos. Renuevas tus deseos y tienes objetivos conectados con lo que sientes.

Escorpio : Venus en tu signo en oposición, Tauro, contrae tu energía amorosa y sexual, es tiempo para amarte a vos misma, para mirar para adentro y con calma. Te propones disfrutar del dinero y de todos tus logros.

Sagitario : Con Venus en un signo de tierra, Tauro, obtienes lo necesario para superarte, para tener determinación en tus impulsos. Reinas maravillosamente, tus sentimientos son claros y tranquilos, los puedes transmitir con optimismo.

Capricornio : Venus en Tauro te trae una renovación de los sentimientos, te trae claridad y seguridad en el amor. Rueda de la fortuna en el amor, te permites fluir y que la vida te de sus frutos.

Acuario : Venus en Tauro te deja una estela de amor que te reanima un signo que te trae mucha certeza, es tiempo para poner los pies en la tierra en el amor. Tu habilidad en el amor florece, puedes tomar decisiones seguras.