Lee tu horóscopo diario del 5 de noviembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Con luna llena se activa el romance, te conviertes en un esclavo del sexo. Te diriges a la persona que quieres con pasión y logras el éxito demostrando que tu deseo es también una declaración de poder y conquista emocional.

Tauro : La luna llena en tu signo es para el amor, soltarse y dejarse llevar. Las propuestas llegarán solas. El rey del sexo es para vos y te demuestra que el placer puede ser tan firme y estable como tus sentimientos.

Géminis : Ordenas este día para darle bastante tiempo al amor. Sientes inseguridad, debes hablar con tu pareja esta luna llena. Lo que quieres sabes cómo obtenerlo con la persona indicada y entendés que la comunicación sincera puede cambiarlo todo.

Cáncer : Con esta luna llena no te entregas tan fácilmente, analizas mucho lo que hay alrededor. Escuchas sólo a quien vale la pena y aprendés a poner límites sin perder tu ternura ni tu intuición.

Leo : Muestras la fiera que hay en ti. Mejoras la situación sentimental rápidamente con la luna llena. Como un adolescente corres para tomar el amor que te espera de verdad y revivís la magia del enamoramiento sin miedo al qué dirán.

Virgo : Todas las miras puestas en el amor. Tienes charlas pendientes y se cierran temas inconclusos con esta luna llena. Miras con otros ojos lo que te proponen, cambias y abrís el corazón sin que la mente sabotee tus ganas.

Libra : Surgen un montón de deseos nuevos y de oportunidades para el futuro de amor. La luna llena te hace brillar. Te entregas a disfrutar lo que más te conviene y atraés sin esfuerzo lo que está en verdadera sintonía con vos.

Escorpio : Activas la pasión hoy, muchos inconvenientes demoraron la llegada del amor con la luna llena en oposición. Rueda de la fortuna en el sexo. Eliges lo que realmente te moviliza y renacés con una intensidad que no deja dudas.

Sagitario : Como el regreso de los muertos vivos reaparecen amores olvidados esta luna llena. Se logra tu equilibrio afectivo deseado y comprendés que lo que vuelve ahora tiene un propósito diferente.

Capricornio : La luna llena te ayuda a recuperar los viejos deseos guardados en el amor. Empiezas a ver que lo que está prohibido, te tienta y es posible, abriendo un juego nuevo entre deseo, moral y placer.

Acuario : Sin hablar, pero sabiendo activar tus ideas para el amor, tus verdaderos deseos se dan esta luna llena. Un ángel te protege en lo bueno del sexo con sentimiento y te enseña a unir lo espiritual con lo carnal.