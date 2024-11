Es probable que pocos conozcan a Sebastián Darcyl (57) por su nombre, pero la mayoría conoce su prolífica y variada obra, y por eso decidió compartir su historia de vida a través del libro Nacimos para esto, obra prologada nada menos que por Benjamín Vicuña.

Fundador de la agencia Multitalent, de la productora audiovisual Dharma, productor ejecutivo de Hermanos y Detectives, la serie de Rodrigo de la Serna ganadora del Martín Fierro de Oro 2006; socios de la agencia Life Chekka y ahora incipiente empresario tecnológico para intermediar entre celebridades y marcas.

Al hablar con Ciudad sobre su autobiografía, acompañado por su hija mayor en la redacción de contenidos multiplataforma de Artear, está claro que Sebastián es un claro ejemplo de un self made man.

Es decir, un hombre que se construyó a sí mismo desde cero, con el apoyo incondicional de sus padres que escaparon de la Segunda Guerra Mundial.

Nacimos para esto, el libro de Sebastián Darcyl.

A través de los 16 capítulos y 150 páginas, el licenciado en comunicación que estudió en París y Miami transmite su experiencia de bon vivant, los puntos de inflexión y su fórmula para perseguir siempre el deseo de alcanzar la felicidad: “Tiene que ver con el disfrute, pasarla bien, conectarse con la razón para la que vinimos a la vida”.

-¿Vinimos a este mundo para ser felices?

-Sí, en mi caso de cómo fue gestada mi educación y mi vida, te diría que sí, que nací para ser feliz. Que después del trabajo, después de todas las cosas difíciles que tenemos en nuestra vida, en los momentos libres, tenemos que focalizar en eso, tratar de focalizar para qué nacimos y disfrutar, tener disfrute.

Porque para mí la vida es eso. O sea, no vinimos a sufrir, vinimos a pasarla bien.

Sebastián Darcyl y Lionel Messi. (Foto: @sebasdarcyl)

¿Cómo llegaste a ese punto de poder darte el lujo de vivir de lo que te gusta y disfrutar sin culpa?

-Muy buena pregunta. Tiene mucho que ver con la educación que me han dado. Mis padres me enseñaron eso desde chico. Me enseñaron a que siempre hay que tratar de focalizar en lo que a uno le gusta.

Si vos tenés que elegir entre tres trabajos, si uno está dentro de la categoría que a vos te conviene, lo elijas los otros. Andá para el lado que tengas que ir.

Siempre trata de relacionarte con gente que tenga que ver con lo que vos quieras hacer. Entonces, focalizar es muy importante.

-¿Cómo era tu familia de chico?

- Bueno, hay un capítulo que se llama... Yo se lo dedico justamente a mis padres. Y ellas eran personas muy especiales. Eran europeos. Mi padre era francés, mi madre era rumana.

Eran sobrevivientes de guerra, porque eran judíos y tuvieron que escapar de la guerra, y llegaron acá prácticamente sin nada. Y empezaron de cero, los dos juntos.

Entonces, eran gente de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y eso es lo que yo aprendí. De que, digamos, las cosas se construyen a base de horas de vuelo, de ponerle tiempo. Algo, esfuerzo, guerra, y con el tiempo lo vas logrando.

Guillermo Francella y Sebastián Darcyl. (Foto: @sebasdarcyl)

Lo que pasa es que, bueno, también tenés que tener conexiones. Hay otro capítulo que dice una agenda prueba de balas, donde hablamos de cómo el networking es fundamental en la vida de uno.

-¿Cuánto crees que hay de talento y cuánto de esfuerzo?

-Sí, talento, esfuerzo y suerte. Creo que son tres factores muy importantes. Y yo creo que el talento es importante, pero más importante es el esfuerzo, la constancia.

Porque a uno se le puede ocurrir una idea genial, brillante, pero si no tiene ejecución... ideas hay 234 mil ahora ejecutadas y que tengan éxito, todos sabemos que son muy pocas.

-¿Cómo empezaste?

-Primero fue la distribución de películas, que es lo que siempre hice en mi vida durante 20 años. Básicamente yo nací en una familia que yo estaba relacionada con el medio y me fui a estudiar esa carrera a Estados Unidos.

Y a los 21 años yo estaba en Hollywood, trabajando. Así que ya arranqué con eso, de jovencito, de muy chiquitito me gustaba trabajar. A los 13 años.

Benjamín Vicuña prologó el libro de Sebastián Darcyl. (Foto: @sebasdarcyl)

-¿Llegaste a hacer algún bolo o algo?

-No, no tanto de actor, sino que la parte de distribución. Yo ya trabajaba para un distribuidor de películas, pequeño obviamente, y era el gerente internacional de ventas en Los Ángeles.

Pero siempre la pasión por el trabajo, siempre apasionado de darle todo mi tiempo a eso. Dedicarle absolutamente... De lunes a lunes, las 24 horas, vos sabés cómo son estas cosas.

Uno va a la casa, pero siempre sigue pensando qué tiene que hacer al otro día... Entonces es una dedicación full time.

-De ahí a gestionar los egos de los talentos en Multitalent no hay punto de conexión...

-No, no, no. Son dos cosas diferentes.

El libro de Sebastián Darcyl. (Foto: @sebasdarcyl)

-¿Y cómo llegaste?

-Y llegamos porque nosotros teníamos acá en la Argentina muchas conexiones con los canales de televisión y con los canales de cables, pero de alguna manera no éramos muy conocidos en la sociedad.

Y lanzamos ese proyecto como un proyecto insignia para que la gente nos conozca de alguna manera. Y lo logramos porque después de eso salimos en todos los medios y fuimos muy conocidos.

-¿Después llegaste a Life Chekka?

-Después me junté con el dueño y codirigimos esa empresa durante un par de años también, dos o tres años más.

-Trabajaste con modelos como Paula Chavez, y de alguna manera sos un kingmaker o queenmaker. Es decir, un haceedor de reyes o reinas.

-Sí, de alguna manera seleccionar las películas indicadas es importante, seleccionar los modelos indicados también. Y ahora estoy con una plataforma LIT donde unimos a influencers con negocios y también tenemos un desafío ahí para hacer una comunidad de influencers que sea la adecuada.

Porque todo va cambiando, ¿cierto? El tema de las modelos ya quedó medio archivado en el pasado y ahora vienen los influencers.

Sebastián Darcyl.

-¿Es un libro que armaste con tus diarios de viaje?

-No, no busqué papeles, lo tenía todo en mi cabeza. Lo que sí acudí es a Vicky Guazzone, que es una periodista que me ayudó a ordenar las ideas y a escribirlas mejor de lo que yo sabía escribir.

Eso sí, eso fue una ayuda fundamental y con eso pudimos en un año escribir el libro.

-Y me imagino que te preguntarán de todo lo que dejaste afuera porque habrá anécdotas con personajes, ya sean modelos, empresarios, directores de cine, que serán como para una conferencia y una charla privada...

-Totalmente, totalmente. Hay cosas que no están y hay otras que tampoco se pueden poner. Pero bueno.

Las que son correctas y las que son positivas están acá y la gente cuando lo lea va a tener una sensación muy linda de poder viajar por diferentes lados, de estar con diferentes celebrities, etcétera,

Sebastián Darcyl. (Foto: @sebasdarcyl)

-¿Existe la posibilidad pase a ser una serie?

-¿Por qué no? O sea, algunas personas que están en el medio han leído el libro y me han dicho, che, pero qué interesante. Porque es un libro que anda en ficción, así que nunca se sabe.

Eso ya no va a depender tanto de mí sino del interés de alguna productora que se interese.

-¿Tus hijas lo leyeron?

-Por supuesto.

-¿Están conformes? ¿Te retaron?

-No. Lo leyeron y están contentos. Así que tanto Guadalupe como Clarita.

Sebastián Darcyl y sus dos hijas. (Foto: @sebasdarcyl)

-¿Qué edades tienen?

-21 y 20. Ah, está bien. Sí. Así que ya son lo suficientemente grandes como para entenderlo perfectamente.

-¿Vas a presentarlo en la próxima Feria del Libro?

-Sí, sí. La idea es esto. Recién está lanzando ahora. Entonces durante este año promocionarlo full donde sea posible. No voy a ir a Punta del Este este año, pero hubiera sido un lindo lugar para presentarlo.

Pero sí la Feria del Libro definitivamente. Y si lo quieren comprar, vayan a la plataforma de Hojas del Sur. Y ahí lo pueden recibir en sus casas.

Sebastián Darcyl. (Foto: @sebasdarcyl)

-Estás con una plataforma que se llama Lit, que está próxima a lanzarse, que todavía no está operativa. ¿Une influencers y marcas para hacer chivos o canjes?

-Ponele que es la tecnología va a reemplazar el canje por una aplicación. Va a ser algo así. Va a unir los negocios con los influencers.

-¿Cómo llegaste a eso?

-Contraté un equipo de programadores. Así como uno contrata un equipo para producir o para construir un edificio, es lo mismo.

Fue una especie de idea que la tuvimos en conjunto con mi socio. Y que la pusimos a funcionar y que ya es una realidad hoy.

Sebastián Darcyl. (Foto: @sebasdarcyl)

-¿Tenés algún influencer como para que arrastre a otros? A una estrella, digamos...

-Bueno, eso va a ser el paso del lanzamiento. En el lanzamiento nos vamos a volver a ver seguramente. Y ahí vas a ver quiénes van a ser los influencers que van a hablar de la aplicación.

Y porque la idea es que entre la comunidad se hablen entre ellos, se conozcan y se suban a la plataforma.