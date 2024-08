Connie Ballarini asistió a la gala de los Martín Fierro Digital 2024 y mantuvo una sincera charla con Ciudad durante la previa de la entrega de premios.

Unas horas más tarde, la humorista se llevó la estatuilla a Mejor Comediante Unipersonal Femenino y logró imponerse ante sus colegas Malena Guinzburg, Momi Giardina, Fer Metilli y Dalia Gutmann, con quienes compartía terna.

Muy contenta por el reconocimiento de APTRA, Connie se emocionó discurso: “Gracias por este premio, es el primero que recibo en mi vida. ¡Se lo dedico a mi abuela Erme y a toda la gente que viene a mis shows a reírse! ¡Gracias a todos ustedes!”.

CONNIE BALLARINI, ÍNTIMA CON CIUDAD EN LA PREVIA DE LOS MARTÍN FIERRO DIGITAL 2024

- Bueno, ¡bienvenida Connie a los Martín Fierro Digital!

- Gracias.

- ¿Cómo te sentís? ¿Estás contenta?

- Estoy muy contenta, ya que te nominen está buenísimo. Y además es una linda excusa para encontrarte con amigos, que si no, no te encontrás nunca y nunca los ves bien vestidos.

Hay gente que no reconocí y me di cuenta, que digo... “mirá Pablo Mir, nunca te vi así lookeado”. Pablo siempre en joggineta (se ríe).

Digo, qué lindo tener una excusa para encontrarte a gente bien vestida... nunca los vi así.

- Bueno, vos sos una genia del humor. ¿Cómo fue trasladar del escenario un poco también al streaming, a la radio, todo este humor que tenés, que brota?

- Hay que adaptarse a todo. Y creo que, en mi caso, más allá que hacía contenido en las redes sociales, fue un gran cambio con la pandemia, porque como se cortó el teatro y era como, ¿y ahora?, tenía que encontrar un nueva forma de hacer humor.

También para subsistir para la gente y para nosotros mismos, para darle un sentido a la vida.

El artista siempre se tiene que adaptar. Se necesita hacer algo.

Entonces no podíamos subirnos al escenario. Bueno, ¿qué hacemos? Y ahí empezamos con... vivos 24/7.

- Vos hacés mucho humor con lo que pasa en el público, ¿no? Siempre sacás historias de las personas que van a verte. ¿Alguna vez te pasó algo raro, que alguien... no sé, se enojara o alguna cosa muy rara?

- No, me pasó algo muy hermoso.

Unas chicas que me estaban contando de repente, porque no sé por qué, estaban hablando de las bombachas, y me dice una piba... “Yo siempre voy a comprarme ropa interior con ella” y me termina contando que estaba saliendo con la amiga.

"Las chicas de la culpa"

- O sea, eran pareja.

- Pero lo más hermoso es que estaban las amigas, otras amigas ahí que se enteran en ese momento que las dos eran pareja.

- ¿En ese momento? ¿Para blanquear? Hermoso

- Sí, antes no habían dicho nada y lo dijeron en el show, así que fue hermoso.

- Bueno, vos decís que te encontraste con amigos acá que no ves hace mucho, pero también trabajás con tus amigas en Las chicas de la culpa. ¿Cómo es la química entre ustedes? Porque en el escenario se ve hermoso, no sé cómo será por detrás, si se llevan así de bien...

- Genial, y es hermoso cómo nos entendemos. Si nos miramos, ya entendemos todo. Muchos años, pero además de conocernos, ya todo.

Esa química ni sabíamos que la teníamos, porque en realidad empezó con un programa que nos convocaron.

Digo, nos conocíamos, como te podés conocer con gente, pero no de laburar así.

Y explotó, y es hermoso, así que feliz.

- Buenísimo, y ¿nos podés mostrar el look? ¡Estás divina! Se usan mucho las transparencias ahora...

- Yo dije “me voy en culo”. Dije “si no aprovecho este año, ¿cuándo?”

No, porque decía, parece que se usa “en culo”. No me lo clavé, pero bien. Uno se siente un tonto, pero es tranquilo, ¿no?