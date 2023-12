La forma en que Noelia Marzol (36) vive su maternidad de Donatello (2) y Alfonsina (11 meses) fue reflejada en Ciudad, las notas resultaron de las más leídas en el sitio durante el año, por eso la actriz fue a recibir su Premio Los Más Clickeados y reflexionó sus reacciones a las críticas que le hacen en las redes sociales.

“Si fue por eso (de ubicar gente en las redes) bárbaro. Ja, ja”, se rió la integrante del elenco de Sex.

“La maternidad es muy particular de cada persona, vínculo madre e hijo. Si pudimos derribar algunos tabúes, feliz de que sea por eso el premio”, continuó reflexiva.

Indagada sobre si buscaría otro embarazo junto a Ramiro Arias (30), Marzol lanzó una carcajada y de inmediato se puso seria: “Ojalá hubiera un tercero, pero todavía no. No me da el cuerpo”.

“Me estoy tratando de recuperar de mi segunda hija, de aumentar poco a poco los kilos perdidos. Seguro que cuando esté mejor físicamente y más tranquila podamos encargar el tercer bebé”, se sinceró Noelia Marzol en la clásica gala.

EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL QUE NOELIA MARZOL PREPARA PARA 2024

Madre de dos criaturas, Noelia Marzol se repartirá su tiempo también entre la temporada de verano en Sex, la transgresora experiencia erótica de José María Muscari en el Gorriti Art Center.

Sin embargo, apostará a fondo con un emprendimiento empresarial propio: “Voy a abrir mi propia escuela de danzas en la zona de Nordelta, así que estoy feliz por eso. Invito a todos los niños que quieran bailar y a los adultos también”.

“Al principio va a ser bastante amplia la oferta de ritmos, y después nos quedaremos con los estilos que más gusten”, cerró Noelia Marzol.