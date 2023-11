Antes de presentar su coreografía, tras ser invitada por Guido Záffora y su partenaire, Julia “Juja” Pérez para la salsa de a tres, Noelia Marzol enterneció a todos al mostrar a Donatello y Alfonsina, los hijos que tiene con Ramiro Arias en la pista de Bailando 2023.

Sin embargo, antes de comenzar con la performance, el niño irrumpió en el escenario y comenzó a bailar al ritmo de Michael Jackson con sus típicos pasitos, con los que encandiló a todos los presentes.

“Yo no puedo más, ¡mirá lo que es! ¡No hace nada el nene, pero para mí es todo!”, atinó a decir Marzol, embobada con el talento del pequeño en el programa que conduce Marcelo Tinelli por América.

¡Es muy lindo!

NOELIA MARZOL, A CORAZÓN ABIERTO, SOBRE LO DIFÍCIL QUE FUE TENER UN BEBÉ PREMATURO

En medio de la felicidad que vive tras haber dado a luz a Alfonsina, su segunda hija con Ramiro Arias (con quien también tiene a Donatello), Noelia Marzol abrió su corazón y reveló lo difícil que fue haber tenido un bebé prematuro con el mayor de sus niños.

“Una vez que tenés a tu hijo, te olvidás de todo. Es muy difícil, es agotador, pero la recompensa es tanta que realmente vale muchísimo la pena”, se sinceró la actriz sobre su rol como mamá.

En cuanto a su hijo mayor, la entrevistada dio detalles de la dura etapa que atravesó tras parir por primera vez: “Donatello estuvo en Neo muchos días. Lo de él fue muy fuerte, tuvo problemas en su nacimiento y fue muy difícil”.

“Donatello estuvo en Neo muchos días. Lo de él fue muy fuerte, tuvo problemas en su nacimiento y fue muy difícil”.

“Con Donatello elegí hacer terapia después de pasar tanto tiempo por neonatología para no pasarle mis miedos a él y ser una mamá sobreprotectora”, agregó, en una profunda entrevista que dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Después con Alfonsina fue muy muy distinto, estuve mucho más tranquila, aunque sostengo que la actividad física durante el embarazo da muchísimas satisfacciones y es muy saludable. Pasar por el embarazo y tener hijos te cambia todo, no solo te cambia el cuerpo, te cambia la forma de ver la vida, cómo te sentís, todo”, continuó.

“Con Donatello elegí hacer terapia después de pasar tanto tiempo por neonatología para no pasarle mis miedos a él y ser una mamá sobreprotectora”.

Y ante la consulta sobre si quiere seguir agendando la familia, Noelia cerró: “Uno más me banco. No lo tendría tan pegados a ellos porque son dos bebés y los dos requieren muchísima atención y la verdad que me siento complicada sobre todo cuando no está Ramiro. Pero sí, tendría otro”, cerró.