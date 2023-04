Zaira Nara sorprendió al revelar cuál es su postre "argento" favorito: "Es tan noble"

Buena onda con sus fans, luego de haberse mostrado comiendo sopa, Zaira Nara reveló cuál es su postre "argento" favorito; icónico para los argentinos, por su historia y sabor agridulce.

Zaira se filmó comiendo queso mantecoso con dulce de batata, postre que muchos llaman "vigilante" y, además de remarcar que es muy "noble", aseguró que tiene menos reconocimiento del que merece.

"Me parece tan noble este postre... Volvés de viaje y siempre hay, no se vence rápido ni cambia el sabor, es increíble que no tenga más promo, yo sería la embajadora, gratis y feliz, de esto... Del vigilante, del queso y dulce". G-plus

"Me paso todos los días un ratito acá cortando queso y dulce, realmente me parece tan noble este postre... Volvés de viaje y siempre hay, no se vence rápido ni cambia el sabor, es increíble que no tenga más promo, yo sería la embajadora, gratis y feliz, de esto... Del vigilante, del queso y dulce", cerró, fanatizada.

