Zaira Nara muy filosa sobre la ex empleada de Wanda: "Son temas complicados, como todos los de mi hermana"

Desde que regresó a Argentina, Wanda Nara enfrenta una seria acusación de Carmen Cisnero, una mujer uruguaya que trabajó con ella varios años y ahora la acusa de trata de persona, por lo que Zaira fue muy cuidadosa al tratar el tema.

En Implacables, Zaira Nara se mostró exultante al hablar de la buena recepción de la marca de cosméticos de Wanda en Miami, aunque le reconoció de entrada al cronista Diego Bouvet que “Siempre es muy lindo verte, salvo cuando hay un quilombo”.

“Somos amigas y nos contamos todo porque somos muy unidas”, reconoció Zaira sobre su fluida relación con Wanda Nara, con quien compartieron muchos viajes en los últimos meses por varias partes del mundo.

Más sobre este tema Wanda Nara hizo un explosivo descargo: "Con 35 años, logré que mis hijos y los hijos de mis hijos puedan vivir sin trabajar"

ZAIRA NARA SE REFIRIÓ A LA DELICADA SITUACIÓN DE WANDA CON SU EXEMPLEADA, CARMEN

“Con el tema Carmen, ¿podés decir algo? ¿Podés hablar? ¿Qué te dijo tu hermana?”, le consultó Bouvet. “No tengo ni idea. La verdad que no me quiero meter en un tema muy delicado como todos los temas que rodean a mi hermana”, le respondió la modelo.

Asimismo, Zaira negó los rumores de mala onda entre Wanda y el resto del elenco de ¿Quién es la Máscara?, luego de que su hermana supuestamente dejara colgadas las grabaciones del ciclo para viajar a Turquía a la presentación de Mauro Icardi en el Galatasaray.

“Me habla muy bien de Natalia y de todos, sobre todo de Lizy. Se mandan videos todo el tiempo pero no pueden mostrar nada hasta que no salgan al aire. Que yo tenga entendido está todo re bien con Natalia, siempre me dice que es una excelente profesional”, cerró Zaira.