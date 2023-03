Yasmín Corti y Flor Moyano, filosas contra Delfina Gerez Bosco en El Hotel de los Famosos 2: "Siento que bardea en la cara"

Luego de varios cruces, estrategias y nervios por llegar lo más lejos posible en El Hotel de los Famosos 2, Yasmín Corti y Flor Moyano hablaron profundamente de cómo la ven a Delfina Gerez Bosco en el juego y fueron letales con su comentario.

“Hay que desestabilizar a la pareja”, comenzó diciendo Flor, en referencia a Delfina y Martín Coggi, quienes empezaron una historia de amor dentro del programa que conducen Carolina “Pampita” Ardohain y Chino Leunis por eltrece.

Tras escucharla, Yasmín tomó la palabra y se sinceró frente a algunos de los concursantes: “Yo siento como que me bardea simpáticamente en la cara. Tiene un humor ‘barderito’”, lanzó. Y Moyano cerró, picante: “Sí, yo también siento eso. Cuando hablo, o digo algo, o me equivoco, habla como cargándome. Te carga todo el tiempo. Delfi no tiene cabeza para jugar”.

¡Tremendo!

Más sobre este tema Quién es Max Giaco, el mago y "hacker de mentes" que sorprendió en El hotel de los famosos 2

EMILIANO RELLA QUEBRÓ EN LLANTO FRENTE A SUS COMPAÑEROS EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Después del fuerte cruce que protagonizaron Fernando Carrillo y Sebastián Cobelli en El Hotel de los Famosos 2, Emiliano Rella quebró en llanto frente a sus compañeros, los conductores Carolina “Pampita” Ardohain y Chino Leunis, y compartió su angustia con todos los presentes.

En medio de la elección de quipos, Pampita notó que el actor estaba siendo consolado por su grupo y tomó la palabra: “Esperá Chino, un segundo. Te damos tu tiempo, Emi, hasta que te sientas mejor. Me preocupa verte así, quiero que puedas volver a vos. ¿Qué te hace explotar?”, indagó.

Con lágrimas en los ojos, Emiliano se confesó: “Esta situación. Me parece que están viendo algo, les estamos diciendo a gritos algo y no está siendo recepcionado. Estoy disociado, no entiendo que está pasando. Siento que se lo estamos diciendo y no está pasando nada”.

Más sobre este tema Fuertísimo cruce de Fernando Carrillo con Sebastián Cobelli en El Hotel de los Famosos 2: "Tiene ganas de hacerme bullying"

Tras escucharlo, la presentadora intervino: “Esto es un desafío también mental. Si un participante quiere jugar con una estrategia de una manera, en la convivencia, es válido dentro del juego. Vos lo sabés. Esto es una convivencia y es parte del juego”.

“¿Qué pasa si cambian el chip ustedes e intentan que haya una persona que, diga lo que diga, no les afecte y así, su juego pierde valor y fuerza? No es solo lo que genera Fer, es también lo que ustedes le devuelven. Yo les dejo picando la idea, ustedes la toman si quieren. Me parece que hay un montón de soluciones que tienen en sus manos”, agregó.

Por último, Rella hablo frente a las cámaras de lo sucedido: “Siempre, para mí, tiene que prevalecer el respeto y la educación, más allá de que estamos compitiendo. Puede haber algún personaje y una estrategia, pero eso no quiere decir que uno tenga que herir la sensibilidad de otro compañero o hablar mal. No quiero que una persona me frustre, por decirlo así, o me invalide la experiencia que tanto elegí”.