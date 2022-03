Yanina Latorre reveló si Tini Stoessel está de novia en medio de rumores de romance con Rodrigo de Paul: "Está sola"

Amiga de la familia de la artista, Yanina Latorre dio detalles con total contundencia sobre el estado sentimental de Tini Stoessel, en medio de fuertes rumores de romance con el futbolista Rodrigo de Paul.

Más sobre este tema Estefi Berardi, punzante sobre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "¿Ella se pondrá en una relación con un chico que tiene dos bebés?"

"¿Está de novia Tini?", le preguntó Ángel de Brito a su panelista de LAM. Segura de su información, Yanina contestó: "Tini no está de novia. Está sola".

Confirmada la separación de Rodrigo de Paul de Camila Homs, la madre de sus dos hijos, Francesca y Bautista, la versión de que el futbolista y la cantante tomaron fuerza.

Sin embargo, la propia Tini Stoessel había aclarado en La Nación que está soltera, sin negar ni confirmar que esté viviendo un romance sin rótulos con De Paul.

"¿Está de novia Tini?", le preguntó Ángel de Brito a Yanina. Segura de su información, Latorre contestó: "Tini no está de novia. Está sola". G-plus

YANINA LATORRE DIO DETALLES DE LA SALUD DE ALEJANDRO STOESSEL

En contacto directo con Mariana, la mamá de Tini Stoessel, Yanina Latorre contó que Alejandro Stoessel evoluciona favorablemente, a una semana de su internación, y dio detalles de su cuadro de salud.

"El papá de Tini está mucho mejor. Tiene una enfermedad de base en la sangre. Algo en las plaquetas, se le suben los valores", comenzó explicando la panelista.

Más sobre este tema Internaron a Alejandro Stoessel, el padre de Tini: "Su estado es delicado, pero estable"

"Él se había ido de gira a Bolivia con Tini. Llegó el martes de carnaval (a Buenos Aires), que había un asado en mi casa y él no pudo llegar. Vino solamente Mariana. Y al otro día, Mariana me dice 'Ale no se siente bien, está con unos dolores en la panza'", continuó Latorre.

"Alejandro fue a una guardia y tenía una hemorragia interna. Lo operan. Pasa una buena noche, pero al otro día le vuelven a cambiar los valores. Vuelve a tener una pequeña hemorragia y lo operan. A partir de ahí se le complicó el tema de los valores y entra a terapia intensiva", detalló Yanina.

Aportando tranquilidad, Latorre concluyó: "Ya hace dos días que está bien. Lo están por sacar de terapia. Él está despierto. Bien. En observación. Los valores se normalizaron".