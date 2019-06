Yanina Latorre criticó la presencia de Morena y Facundo en ShowMatch tras la internación de su hijo: "Es un bebé pequeño"

Después de muchas especulaciones y reiterados “faltazos” de Morena Rial a los ensayos del Súper Bailando, la hija de Jorge Rial se presentó el lunes en ShowMatch para realizar el duelo de la salsa de a tres junto a Charlotte Caniggia.

Antes, explicó que sus ausencias se debían que su hijo Francesco (2 meses y medio) había estado con bronquiolitis e incluso ese mismo día debió ser internado porque tenía los glóbulos blancos muy altos.

Morena contó en Siempre Show (lunes a viernes a las 20 hs por Ciudad Mgazine) que cuando estaba ensayando para el Bailando, le dieron el alta a su bebé, quien quedó al cuidado de su papá, Facundo Ambrosioni.

Sin embargo, por la noche, Facundo también dijo presente en el ciclo de Marcelo Tinelli y su presencia disparó una reflexión muy crítica de Yanina Latorre al otro día en Los Ángeles de la Mañana.

"¿El chico salió ayer de la clínica y ella y el novio estaban en el Bailando? ¿Y quién se quedó con el bebé recién salido de la internación? Lo pregunto preocupada como madre" G-plus

Cuando Ángel de Brito comentó: “¿Quiénes se creen que son Charlotte y Morena? Son dos vagas, bailaron como el cu... y no ensayaron nunca. Bueno, está bien, Morena tuvo un problema con el nene”.

Entonces, Yanina pidió la palabra y preguntó: “Yo no entendí esto. ¿El chico salió ayer de la clínica, y ella y el novio estaban en el Bailando? ¿Y quién se quedó con el bebé recién salido de la internación? Lo pregunto preocupada como madre”.

Cuando Karina Iavícoli habló de la posibilidad de que se hubiera quedado con la niñera, Latorre respondió contundente: “Se hubiera quedado el padre, es un bebé muy pequeño”.

Además, De Brito le consultó a su panelista sobre un cruce de su hija Lola y Ambrosioni: “¿Es cierto que el novio figuretti de Morena quiso saludar a Lola?”. Y ella reveló: “Sí, pero Lolita dijo 'si criticás a papá yo no saludo'. La amo. No lo saludó porque metió al padre, que no tiene nada que ver”, haciendo referencia a que Facundo “ninguneó” a Diego Latorre al negar haberse querido sacar una foto con el exfutbolista. “Ni que fuera Oscar Ruggeri o alguien importante, ¿no?”, se preguntó en ese momento el joven y despertó la ira de la familia Latorre.

