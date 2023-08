Yanina Latorre apuntó a Camila Homs, tras la separación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Ella contribuyó"

Punto final para la historia de amor de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. En LAM fue tema los motivos de la separación y fue Yanina Latorre quien cuestionó el rol de Camila Homs en la relación y todos los escándalos que se desprendieron.

“Me dijo que se contaron muchas mentiras y eso jode a cualquiera”, reprodujo Ángel de Brito en su ciclo con la cantante y la panelista salió a bancarla. “Que te separen todos los días influye un poco en el vínculo. Empezás a decir ‘¿vos qué dijiste’, ‘¿vos que hablaste?’”, señaló.

“Una pareja puede tener una discusión, pero de repente todo se filtraba, todo llegaba y los dieron por separados 200 veces”, aseguró, mientras responsabilizaba a la modelo de muchos aspectos de la relación que trascendían en los medios.

YANINA LATORRE SE DESPACHÓ SOBRE CAMILA HOMS EN MEDIO DE LA SEPARACIÓN DE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL

Yanina vinculó a Camila con las versiones que la ponían a la artista pop en el lugar de tercera en discordia en su relación.

“Ninguna mujer se mete en ningún matrimonio, pero Camila contribuyó un poco porque dejaba trascender, decía cosas. Ahora Camila está bien porque de novia”, señaló, mientras el conductor reflejaba las conversaciones privadas que tuvo con la madre de los hijos de De Paul.

“Hay gente que se mete en matrimonios, pero no sé si este es el caso. Yo se lo pregunté a Cami Homs, a la que no conozco y con la que no tengo nada, y me dijo que Rodrigo no le fue infiel, que no tenía nada que ver con Tini, ‘nos separamos por tal y tal cosa’ y terminó diciéndome ‘no quiero hablar’. Y la invité un millón de veces al programa”, aseveró.