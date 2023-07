Wanda Nara le dio un llamativo consejo a una participante de MasterChef que puso en duda su relación con Icardi

En MasterChef consiguió Wanda Nara tener buena química con los participantes. Así en la última gala, aconsejó a Silvana sobre su futuro emprendimiento y la participante le dedicó una picantísima frase sobre Mauro Icardi.

“A mí me gusta no solo la pastelería. Me gustaría tener opciones veganas, sin TACC”, contó la concursante, sobre su deseo tras el final del reality. “Yo voy a estar enfrente de todo. Me imagino mis colores preferidos, las mesitas afuera”, confesó sobre el negocio con el que sueña.

En ese momento la conductora le hizo una sugerencia. “Y tenés que estar en la caja, sobre todo. Hay que estar muy atento para que me no te roben”, contó, mientras la competidora reconocía que su esposo ocuparía ese lugar.

Foto: Captura

EL LLAMATIVO CONSEJO DE WANDA NARA A UN PARTICIPANTE DE MASTERCHEF

“Eso ya tengo. Marcelo, mi marido, es cajero. Cuenta mucha plata casi sin mirar”, detalló, orgullosa mientras la conductora la sorprendía con una observación.

“¿Le vas a confiar tu negocio a tu marido?”, lanzó, a quemarropa. “¿Vos decís que le estoy pifiando?”, se sorprendió Silvana, con picardía. “Yo te digo que tengas un ojo ahí”, la aconsejó.

La conclusión de la participante fue letal. “¿Vos Wanda no lo dejarías a Mauro manejar tu negocio?”, se preguntó, a cámara muy filosa.