Vero Lozano y la posibilidad de casarse con Corcho Rodríguez: "Si me lo pide arrodillado le digo que no sea ridículo, que se va a descaderar"

Si bien hace un culto de su vida privada junto a Jorge "Cocho" Rodríguez, con quien tiene a su hija Antonia, Vero Lozano abrió un poco las puertas de su intimidad y dio algunos detalles de su vida amorosa.

Divertida y con su característico humor, la conductora de Cortá por Lozano se refirió a los rumores de separación con el padre de su hija: “Me había olvidado, pero me divorcié en pandemia. Creo que inventan esas cosas porque fue un momento de pocas noticias también”.

Por otro lado, consultada acerca de qué haría si su le propone matrimonio, la entrevistada se sinceró: “Si pone una rodilla en tierra y me pide matrimonio le digo que no sea ridículo, que se va a descaderar. Pero en un mundo de suposiciones le diría siempre que sí, pero no creo que suceda, estamos muy bien así”.

"Si Corcho pone una rodilla en tierra y me pide matrimonio le digo que no sea ridículo, que se va a descaderar. Pero en un mundo de suposiciones le diría siempre que sí, pero no creo que suceda, estamos muy bien así". G-plus

Además, Vero reveló en Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, su tip de convivencia con Corcho: “Pero lo de que dormimos en los cuartos separados está bueno porque yo miraba mis series y Jorge usaba la computadora. Ahora cada tanto volvemos a dormir juntos, pero los cuartos separados vienen bien para el romance después de tantos años de convivencia”.

En cuanto a la crianza de su hija agregó: “Lo que es muy lindo de ver es en las niñas, niños y adolescentes es que la sexualidad no es binaria, es integral y la hablan con una libertad envidiable. Lo que ella quiera y la haga feliz para mí va a estar bien siempre”.

"Dormir en cuartos separados está bueno porque yo miraba mis series y Jorge usaba la computadora. Ahora cada tanto volvemos a dormir juntos, pero los cuartos separados vienen bien para el romance después de tantos años de convivencia". G-plus

Por último, lozano hijo un repaso por su infancia y adolescencia: “Yo siempre fui medio careta. Laburaba mucho, siempre me ganaba la vida, tenía noviazgos largos. No sé si por ser hija mayor, tener que cuidar de mi mamá que se enfermaba mucho. Siempre fui sobreadaptada, divertida de hacer chistes, pero muy correcta, estudiosa, trabajadora y creo que eso siempre me rescató de la noche y las cosas malas. Fui como mamá de mi hermana, mamá de mi mamá incluso. Pero siempre con mucha energía”.