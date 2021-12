Tremendo descargo de Cinthia Fernández contra las dos acusadas de asesinar a Lucio: "No merecen vivir"

La noticia del asesinato del pequeño Lucio Dupuy (5) en La Pampa causó conmoción en todo el país mientras las autoridades trasladaron a su madre Magdalena Espósito Valenti y a su pareja Abigail Páez a un penal de San Luis ya que sus vidas corren peligro en esa provincia.

En ese sentido, Cinthia Fernández volvió a utilizar sus redes sociales para realizar un fuerte descargo en contra de las presuntas victimarias del pequeño, cuyo castigo sería el de prisión perpetua por tratarse de un homicidio agravado por el vínculo.

“Estoy viendo las noticias, como lo hago todos los días, y quiero volver a decir que no entiendo por qué en este país, que claramente no está preparado, pero tampoco merecen vivir dos hijas de p… como las que mataron a Lucio”, comenzó diciendo Cinthia.

TREMENDO DESCARGO DE CINTHIA FERNÁNDEZ SOBRE EL CASO DE LUCIO DUPUY

“Para que un médico forense diga que en 27 años nunca vio algo así, imagínense lo que sufrió esa criatura. Son dos reverendas basuras, mie…., irrecuperables. ¿Por qué hay que darles la oportunidad de vivir? ¿Sabés que se merecen? Que las maten adentro de la cárcel”, agregó.

“Que las torturen, que se mueran, son dos reverendas hijas de mil p…. Y el sistema de la Justicia, totalmente obsoleto, no crean que no son culpables, porque para llegar a esto hay instancias de un montón de gente que tuvo que haber trabajado para sacarle la tenencia a estas dos pedazos de m…”, señaló.

“Eso es lo que pasa, pero la Justicia se está rascando el culo, como siempre. En pandemia, fueron los que más se rascaron el or.., no dan abasto. De trabajar, ni en pedo. Pilas y pilas de archivos y pilas de inútiles que cobran fortunas por mes y no hacen una m…”, dijo Cinthia.

“Ojalá que las maten bien matadas en la cárcel. Ojalá que sufran lo que sufrió esa criatura. No se merecen vivir. Y ojalá que exista la pena de muerte para estos casos en los que no tienen que vivir siquiera”, cerró la panelista de Los Ángeles de la Mañana.