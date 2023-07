Tremenda declaración de amor de Flor Vigna a Luciano Castro: "Lucho me causa algo que nadie me causó en la vida"

Luego de haber despejado cualquier duda sobre una supuesta crisis de pareja, Flor Vigna no escatimó en halagos para Luciano Castro y volcó sus sentimientos en una profunda nota en la que mostró su costado más íntimo.

“Lucho me causa algo que nadie me causó en la vida. Me sucede un poco como un sueño. Viéndolo tan buen padre, se me hace agua la boca la posibilidad de que seamos padres, pero siento que necesito cinco años para que eso pase”, reveló Flor en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Siempre tenemos crisis vocacionales, existenciales y de amor. Estoy muy enamorada de él porque aún en los momentos más difíciles, él sigue siendo un gran hombre. Estamos con mucho laburo los dos y si no nos veíamos por mucho tiempo, después cuando lo veía decía ‘quiero estar toda mi vida con él’”, agregó, muy enamorada.

Y cerró, sincera: “Yo también estoy creciendo con mi música y eso hace que viaje mucho. Lo que hacemos es ponernos ‘día de novios’ sagrados, como por ejemplo un viernes que nos ponemos lindos y nos damos muchos besos, nos cuidamos para que dentro de todo siempre podamos tener tiempos de calidad”.

EL PÍCARO COMENTARIO DE LUCIANO CASTRO SOBRE FLOR VIGNA Y LOS RUMORES DE CRISIS

Si bien enfrentaron fuertes rumores de crisis, Luciano Castro atraviesa un gran momento con Flor Vigna. Sin embargo, el actor hizo un pícaro mensaje al hablar de las noticias que salen en los medios sobre la pareja.

“Salvo que venga Flor y me cuente que estamos en crisis, no me entero. O que venga un muchacho notero que me pregunte, tampoco me entero. Empecé hasta lograr comprender eso, o me resigné, o algo pasó”, comenzó diciendo Luciano en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“No solo pasa decir por decir, pero el mismo tema termina siendo tratado por diez personas distintas en canales distintos. Celebro que puedan decir lo que quieran, pero el límite siempre es cuando empezás a joder a terceros”, agregó.

Por otro lado, consultado acerca de la participación de su novia en el entrevistado se sinceró : “La verdad es que importa muy poco lo que me guste a mí.. Salvo que ella me pregunte y opino, no tengo ni siquiera una opinión formada. Todo lo que ella hace, lo hace feliz”.

Es buena persona . Yo a los 29 años estaba tocando puertas pidiendo laburo y decía que había trabajado en”, cerró Castro, sin escatimar en halagos para la mujer que conquistó su corazón.