Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, los verdaderos motivos de la separación a un año y medio de apostar al amor

A un año y medio de apostar al amor, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul le pusieron punto final a su noviazgo.

Comunicada la ruptura en sus respectivas redes sociales, la cantante y el futbolista dialogaron con Ángel de Brito y detallaron los motivos de la separación.

Según informó el conductor de LAM, Tini y Rodrigo se distanciaron porque a Stoessel la espera una larga gira por Estados Unidos y tiene compromisos tomados en diferentes partes del mundo, como España y Puerto Rico.

Ángel de Brito también contó que la separación no fue por falta de amor, ni por infidelidades. Y subrayó que a ambos les afectó mucho los rumores constantes sobre su relación.

TINI STOESSEL Y LOS MOTIVOS DE SU SEPARACIÓN DE RODRIGO DE PAUL

El conductor de LAM habló con Tini Stoessel, y esto le dijo: "No hay terceros en discordia, por más rumor que veas. Solo que sentimos que se estaba haciendo complicado llevar adelante la relación por todo lo que viene".

"Se contaron muchas mentiras en todo este tiempo", agregó la cantante.

RODRIGO DE PAUL, SOBRE LA SEPARACIÓN DE TINI STOESSEL

Acto seguido, Ángel de Brito compartió la palabra de Rodrigo de Paul: "Es un poco lo que te dijo Tini. Hay mucho, pero mucho amor, pero nos hicieron mucho daño".

"No sé si es para siempre, ni nada. Pero creo que esto puede aflojar las especulaciones y seguir cada uno un poco por su lado".

En ese marco, Ángel destacó una declaración que lo sorprendió: "Y me agrega una frase que me llamó la atención. Con esto me cerró el mensaje. 'Y poder empezar desde otro lado'".