Tierno saludo de cumpleaños de Morena Rial a su hijo, tras haberse instalado en Córdoba: "Felices dos años al amor de mi vida"

Instalada con su hijo en Córdoba, Morena Rial está de festejo. Muy feliz por el segundo cumpleaños de Francesco Benicio, el nene que tiene con su ex Facundo Ambrosioni, la hija de Jorge Rial le dedicó un profundo mensaje en Instagram.

"Felices dos años al amor de mi vida. Hoy hace dos años me hacías la mujer mas feliz de este mundo, llegaste lleno de luz y alegría. Hace dos años me devolviste las ganas de luchar día a día por ser mejor y me enseñás cómo hacerlo, aprendemos juntos. Nos queda un largo viaje por delante, hijo, pero juntos y solo juntos vamos a poder lograrlo", escribió junto a un hermoso retrato del cumpleañero.

Y remarcó cuánto lo ama: "Tu felicidad está ante cualquier situación de esta vida, siempre vas a ser prioridad para todo. Te amo con locura Fran, sos mi gran amor y para siempre".

Antes de cerrar, le agradeció por haber enternecido su vida y le prometió que estará siempre firme junto a él. "Gracias por darme todo tu amor, tan sano y tan lindo. Estoy orgullosa de tus logros, tus ganas de aprender cosas nuevas todos los días. Mami siempre va a estar a tu lado, sé feliz mi amor", cerró, orgullosa de su nene.

¡Felicidades!