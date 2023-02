Thiago de Gran Hermano reveló cómo es la relación con su papá tras haber sido detenido: "Ahora él está viviendo en lo de mi tía"

Luego del escándalo que se vivió en el entorno familiar de Thiago Medina, uno de los participantes que más llamó la atención en su paso por el reality de Telefe, al quedar preso su padre, Julio Medina, el joven contó cómo está esa situación en el presente.

Todo comenzó con la pregunta al hueso que le hizo Karina Iavícoli al exhermanito en Intrusos: “Thiago, te quería preguntar por tu papá porque pasaron muchas cosas cuando estuviste adentro de la casa. Acuchillaron a tu hermana, tu papá estuvo preso. ¿Cómo está toda esa situación?”.

Tras escucharla, el entrevistado se sinceró: “Por suerte, todo re bien. Mi papá ahora está viviendo en lo de mi tía pero está todo bien, lo veo siempre. Yo no me pongo de ningún lado, la discusión fue de ellos y lo re entiendo porque no es la primera vez que ellos discuten”.

Más sobre este tema Detuvieron al padre de Thiago de Gran Hermano 2022: "Hubo lesiones y amenazas"

“Ya hubo otras discusiones y siempre se pudieron arreglar las cosas. Hay que darles tiempo”, agregó. Y cerró, contundente: “Estoy en el medio, pero no tiro para ningún lado. Ellos son grandes y saben lo que hacen”.

Más sobre este tema "Todo el mundo quiere saber": la filosa pregunta de La Tora que incomodó a Santiago del Moro

FUERTE SINCERICIDIO DE THIAGO AL HABLAR DE AGUSTÍN TRAS SALIR DE GRAN HERMANO

Luego de haberse convertido en el último eliminado de Gran Hermano 2022, Thiago Medina analizó su paso por el programa y fue contundente cuando habló de Agustín, quien logró ingresar al juego nuevamente gracias al voto del público en la instancia de repechaje.

Todo comenzó cuando Robertito Funes le reveló al invitado de la noche qué actitud había tenido Agustín cuando quedó eliminado: “Quiero decirte que acá (en Gran Hermano, la noche de los ex) Agustín, te defenestró y dijo cosas muy fuertes tuyas. Y cuando volvió a entrar a la casa no sé qué pasó que como que aclararon las cuentas”.

Fue entonces que el exhermanito se sinceró ante las cámaras: “No sabía que había dicho cosas”, reconoció. Y cerró, tajante y sin vueltas: “Yo no lo puedo ni ver a Agustín porque se hace el estratega y no sabe nada. Quiere agarrar un poco de todo y un poco de aquello y ni él sabe”.