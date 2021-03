Tefi Russo, sincera sobre la exposición de su crisis con el Pollo Álvarez: "La pasamos horrible"

El sábado se estrenó el primer capítulo de la segunda temporada de Los Expertos, sabores con historia con la conducción de Tefi Russo (35) y la cocinera visitó la redacción de Ciudad para hablar de su nuevo proyecto, pero también se sinceró cuando fue consultada por cómo vivió la exposición de su crisis de pareja con Joaquín "El Pollo" Álvarez (37).

-¿Cómo fue para vos verte en los medios por tu crisis de pareja con El Pollo?

-La pasamos horrible. Muy feo. Ahora mirando para atrás, en algún momento pasa y decís "mirá si va a ser importante si nosotros estamos juntos o separados", pero fue horrible. Yo pensaba que si los dos teníamos nuestro laburo y nos mostrábamos, pero tampoco siendo mediáticos, no tenía por qué pasar algo así, pero pasó.

-¿Qué fue lo que ocurrió?

-La realidad es que pecamos de boludos, porque en el momento que se instaló el rumor lo charlamos en casa y Joaco no iba a dejar de responderle a un colega. Si lo veía salir y no responder, lo mataba, ja. Lo charlamos y dijimos "naturalicémoslo, digamos que no estamos pasando por el mejor momento", pero no era nada que no pasara en cualquier casa. Entonces Joaco salió a aclarar eso y fue peor. Encima llegó en un momento doloroso y muy inoportuno por otras cuestiones. Era como "ahora, no". Pero lo importante fue lo que se charló en casa, la comunicación y estar recontra unidos.

-¿Cómo lo procesaron?

-Después entendimos que no era tan importante. Pensé mucho en la gente que está todo el tiempo expuesta y no sé cómo hacen. No creo que no les importe. Pero bueno, ya pasó.

