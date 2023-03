Tamara Paganini, sobre la detención de Marcelo Corazza: "No pongo las manos en el fuego por nadie"

Tamara Paganini lo dijo todo en un vivo que transmitió en su cuenta de Instagram sobre el caso de Marcelo Corazza, pero que fue dado de baja. Ella supone en un nuevo video compartido que se bloqueó el contenido porque "putea mucho", o bien porque hubo alguna falla técnica durante la transmisión.

Luego, la exparticipante de Gran Hermano 2001 y segunda finalista en el certamen junto a su compañero acusado de corrupción de menores en una causa que se investiga desde hace por lo menos 5 meses, sintió la necesidad de dar un comunicado a sus seguidores y al público en general sobre el tema.

LAS DURAS PALABRAS DE TAMARA PAGANINI SOBRE EL CASO MARCELO CORAZZA

"Si Marcelo hizo todo lo que dicen que hizo, que le caigan un montón de pianos de cola en la cabeza. Y uno quisiera que se pudra en la cárcel porque me imagino cosas muy horribles con menores. Se me va la cabeza al caraj..., me imagino cosas horribles y quisiera desearle la mismísima muerte, pero una muerte dolorosa", comenzó diciendo Tamara en su crudo video sobre la causa que revoluciona al país.

"No pongo las manos en el fuego por nadie, tampoco acuso hasta que la justicia demuestre si es verdad o no lo que dice sobre Marcelo Corazza", sostuvo como epígrafe del video compartido en su cuenta de Instagram.