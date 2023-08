Se supo por qué se separaron Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y quién tomó la decisión

"Una vez que terminó esa emisión de Socios, me confirmaron que sí, que estaban separados. Lo escribí en Twitter y luego lo anuncié en Socios, al día siguiente. Dije que se separaban pero no por falta de amor, sino que no son compatibles las vidas y los estilos de vida que tienen cada uno", detalló.

POR QUÉ SE SEPARARON TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL

"Rodrigo es padre de dos hijos, necesita a alguien distinto al lado, quien tenga otro tipo de presencia. Y Tini es una chica que está creciendo un montón en su carrera, que todavía no piensa en la maternidad ni en estabilizarse con una familia. No piensa en compatrir vacaciones familiares con los hijos de Rodrigo", dijo Paula Varela a Ciudad.

En este punto, la periodista destacó el vínculo que tiene Tini con Bautista y Francesca, los hijos de De Paul: "Ojo, ella se lleva muy bien con los chicos. Es más, la nena de Rodrigo la ama a Tini, no tiene que ver con eso, sino con el estilo de vida de ambos", relató.

¿Quién tomó la decisión de romper la pareja? "A mí me confirman que quien tomó la decisión fue ella. Yo creo que ella no vuelve con De Paul nunca más. Tuvieron muchas idas y vueltas en los últimos tiempos. Yo me enteré y jamás conté nada. Si esta vez hablé, fue porque tenía la confirmación", afirmó Paula.

EL MOTIVO POR EL QUE TINI Y DE PAUL COMUNICARON LA SEPARACIÓN

Si bien ya estaba instalado el rumor de la separación, hubo un motivo por el que no hicieran antes el anuncio. Según Paula Varela, "tanto Tini como Rodrigo negaron la ruptura porque no esperaban que se filtrara. Ellos lo querían informar de otra manera. Hasta se juntaron en Madrid para planear cómo iban a comunicar la separación".

"Tratándose de dos personas públicas, debían planificarlo. Bueno, tal vez yo les terminé acelerando un poco los tiempos. Y ya no pudieron aguantar y por eso confirmaron", explicó la panelista de Socios del Espectáculo.