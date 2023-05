La sorpresiva reacción de Viviana Canosa por la internación de Jorge Rial: "Me shockeó, tengo muchos recuerdos"

Mucha agua bajo el puente corrió entre Jorge Rial y Viviana Canosa, pero hoy su vínculo parece haber encontrado la paz, luego de muchos años peleadísimos. La conductora contó cómo vivió la internación del periodista, con quien compartió el primer año de Intrusos.

“¡Uf! Fue horrible leerlo. Yo había ido a ver a Martín Bossi con mi hija y mi sobrina y nos fuimos a comer después del teatro. Cuando llego a casa y me pongo a ver un poco el teléfono a ver qué había pasado y me shockeó la noticia”, aseguró, a Socios del espectáculo.

“Yo el año pasado me mensajeé con él, me invitó a Sobredosis de TV. Yo le dije que no me parecía. Me daba un cagazo ir. ¿Qué hago yo ahí? Pero igual hablamos bien y fue todo bien”, aseveró, sobre cómo limaron asperezas tras su guerra declarada.

"Leí que había gente que le deseaba la muerte y yo ni a mi peor enemigo le deseo la muerte". G-plus

VIVIANA CANOSA CONTÓ CÓMO VIVIÓ LA INTERNACIÓN DE JORGE RIAL

“Yo leí que había gente que le deseaba la muerte y yo ni a mi peor enemigo le deseo la muerte. Me shockeó mucho porque automáticamente se me vinieron a mi cabeza muchos recuerdos”, aseguró, sobre la salud del conductor que se recupera en Bogotá.

Más sobre este tema Picante sincericidio de Viviana Canosa con respecto a su estado sentimental: "Al próximo que aparezca le doy"

“Yo en general trato de no tener malos recuerdos cuando pasan muchos años. Pensá que yo trabajé solamente un año en Intrusos y pasaron 20 años”, afirmó.

Más sobre este tema Jorge Rial criticó fuerte a Viviana Canosa por su enfrentamiento con L-Gante: "Después dicen 'con los chicos no'"

“Que se recupere. Yo no le deseo el mal a nadie”, concluyó.