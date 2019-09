Sol Pérez, furiosa con Valeria Archimó: "Que explique quiénes son mis amigos del teatro que lanzaron el rumor"

La aparición de Valeria Archimó (47) en Los Ángeles de la Mañana para referirse a los rumores de romance entre Guillermo Marín (53) y Sol Pérez (25), a poco de la separación de la bailarina y el empresario, motivó la reacción de la panelista de Involucrados. Todo surgió por el rumor que el productor de moda Mariano Caprarola lanzó en Flor de Tarde: "Nació el amor entre Guillermo Marín y Sol Pérez" Y agregó: "Creo que el verano de revista trajo esto", en referencia a que el empresario y la modelo trabajaron juntos en la temporada de Mar del Plata con la obra Nuevamente juntos, un amor de revista, donde también estaba Archimó.

"Valeria dice que si salió el rumor por algo será. Pero me salió el rumor (de tercera en discordia) entre Pico y Pampita, y con Laurita Fernández y Fede Bal. Me salieron rumores con todo el mundo y yo no tenía nada que ver con ninguno". G-plus

Instalado el escándalo mediático, Valeria reflexionó con firmeza ante Ángel de Brito: “Si ellos están juntos, ¿cuál sería el problema? Si con Guillermo estamos separados. El tema que a mí me involucra es que viene del verano”. Luego, deslizó su fastidio por la desmentida conjunta de Sol y Guillermo en Involucrados: “Me llamaron desde la producción y me dijeron que estaban juntos aclarando… y me sonó raro que estén juntos y dije que no iba a hablar”.

Más tarde, Archimó explicó: “Yo no tenía sospechas, pero cuando salió el rumor sí dudé. Porque hablé con Mariano Caprarola y me dijo que salió el rumor de alguien del teatro. Ahí me entró la duda de verdad de que tal vez pudo haber pasado algo, pero la verdad es que nunca me enteré. (...) ¿Si no, por qué sale el rumor? De la nada, no. Hace mucho que estamos en los medios y nunca salió nada nuestro”. Al final, cuando De Brito le preguntó si pensaba que su exmarido mantenía o no un affaire con Pérez, vaciló: “No creo. No sé… La verdad es que no lo sé. Ellos dicen que no están, pero capaz que en seis meses los vemos juntos. No es imposible, es una cosa que puede ser posible”.

Al rato, Sol aprovechó el aire de Involucrados para replicar los dichos de Valeria: “Dice que si salió el rumor por algo será. Pero me salió el rumor (de tercera en discordia) entre Pico y Pampita, y con Laurita Fernández y Fede Bal. Me salieron rumores con todo el mundo y yo no tenía nada que ver con ninguno. Sale el rumor porque la gente quiere inventar”.

Y siguió con ostensible enojo: “Después, Valeria dijo que el rumor salió del teatro y la verdad es que yo no tengo amigos en el teatro. O sea que mis amigos no son porque no les conté nada. Hay que decir algo, para mí esto viene por la cuestión de que Guillermo Marín este año hace obras sin bailarines. Intuyo que mucha gente que se quedó afuera dice que sigo trabajando con Marín porque me acuesto con él. No sé si salió de un bailarín o no, pero ella dice que mi circulo íntimo me traicionó y ahora dice que viene del teatro. Que vayan y le pregunten a Valeria cuál será mi circulo intimo del teatro. Hace muy mal en decir eso. Que me explique quiénes son mis amigos del teatro que lanzaron el rumor”.

Al final, Sol Pérez también contestó furiosa a la especulación de Valeria Archimó de que quizá en seis meses se muestre como pareja de Guillermo Marín: "No me van a ver de la mano con Marín en seis meses. Adoro a Guillermo y eso no va a cambiar. (...) Nunca conté mi vida privada. No tengo por qué salir a blanquear un novio".