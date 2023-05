Sofía Zámolo, a flor de piel, al recordar a su mamá a dos años de su partida: "Cada tanto la sueño y puedo sentir su perfume"

Luego de los momentos a pura música, las risas y las charlas cómplices que mantuvo con Fernando Dente en Noche al Dente, Sofía Zámolo abrió su corazón y no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al recordar a su mamá, María Cristina Guerrero, a dos años de su partida.

“Antes de ayer, a la madrugada, soñé con mi mamá. A mí me pasa que cada tanto la sueño cuando le quiero hablar o cuando le quiero decir algo; y la abrazo y la siento. Te juro que le pudo sentir el perfume”, comenzó diciendo la modelo.

“Ella fue lo mejor del planeta. Hoy me doy cuenta de que tuve un ser maravilloso, y lo sigo teniendo porque me acompaña todos los días. No quiero llorar, pero fue tan grande como ser humano”, agregó.

Y en cuanto a la vida que tuvo su madre, detalló: “Pasó cosas muy duras. Perdió una mamá cuando era muy chiquita, de una manera muy trágica, después perdió un hijo, vivió cosas muy duras con su otro hijo también, cosas que le dolieron mucho; y la verdad es que siempre estaba con una sonrisa y ocupándose del amor”.

Por último, tras escucharla y también muy conmovido por su relato, el conductor cerró, a flor de piel: “Dicen que la manera que tienen las personas de acercarse a nosotros cuando están en otro plano, es a través de alguno de los cinco sentidos. Y el perfume que sentía y los sueños, son sin duda tu mamá que viene a abrazarte y a decirte eso que sentís, que ella está con vos”.

SOFÍA ZÁMOLO, A CORAZÓN ABIERTO SOBRE LA POSIBILIDAD DE VOLVER A SER MAMÁ

Sofía Zámolo habló con Revista Gente a corazón abierto de la posibilidad de volver a ser mamá junto su marido, José Félix Uriburu, con quien ya tiene a su hija California.

“Me gustaría tener más hijos, pero es algo que decide Dios. Yo tardé dos años en quedar embarazada y en su momento, obviamente, lo sufrí mucho y pasé muchos días en los cuales me entristecía porque no llegaba”, dijo la modelo.

Luego, reflexionó al respecto: “También uno tiene que entender que hay que soltar esas cosas, que si tienen que ser van a ser. No podés querer controlar todo, a veces tenés que entender que hay una fuerza superior”.

“Puede ser Dios, el universo, la divinidad en la que uno crea, que es más poderosa y más fuerte, y si tiene que ser, va a ser. Dejando al universo que haga sus cosas, desearlas, obvio, pero no ahorcar los deseos ni asfixiarlos”, finalizó Sofía.