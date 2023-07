El sincericidio de Carmen Barbieri tras afirmar que hace más de 10 años que no tiene pareja: "Me quiero matar"

Carmen Barbieri fue sorprendida por un interrogatorio íntimo y express de Emiliano Rella en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) y lo respondió con humor y sincericidios.

El actor se escudó en la amistad y complicad que tiene con la conductora y artista y le preguntó por su vida amorosa, a 12 años de la escandalosa separación de Santiago Bal, quien falleció en 2019.

EL SINCERICIDIO DE CARMEN BARBIERI SOBRE SU ESTADO SENTIMENTAL

Emiliano Rella: -¿Estás de novia de verdad?

Carmen Barbieri: -No, yo no estoy de novia.

Emiliano: -Me gusta la pareja que hacés con Alberto Martín.

Carmen: -No, somos amigos.

Emiliano: -¿Cuánto hace que estás sola?

Carmen: -Mucho. 10, 15 años. Me escucho y me quiero matar.

CARMEN BARBIERI SE SEPARÓ DE SANTIAGO BAL POR SUS INFIDELIDADES

En 2011, luego de 26 años de amor, Carmen Barbieri y Santiago Bal le pusieron fin a la pareja, sin eludir el escándalo.

La capocómica y conductora descubrió que su esposo le era infiel y la "traición" fue imperdonable.

"Mi familia era hermosa, perfecta. Nosotros no nos peleábamos. Fede nunca escuchó un grito en mi casa", dijo Carmen en su visita a Intrusos.

"En esa época, yo estaba odiada. Me sentía abandonada... Capaz no fue la única vez que me engañó. Fue desprolijo", aseguró Barbieri.

