El significativo tatuaje que se hicieron Julieta, Romina y Daniela para sellar su amistad tras salir de Gran Hermano 2022: "Nos va a quedar para toda la vida"

Lejos de que la química que surgió entre Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig en Gran Hermano 2022 quedara en el olvido, las exparticipantes del reality de Telefe dejaron en claro que su amistad sigue más firme que nunca a través de un significativo tatuaje para plasmarse en el cuerpo para siempre.

Las exhermanitas se sometieron bajo la aguja del mismo tatuador para hacer el famoso ojo del programa donde se conocieron y que las catapultó a la fama: “Estamos con Ju y Ro, las tres. Está el tridente presente”, comenzó diciendo Daniela en el video que publicaron en el Instagram oficial del canal donde se transmitió el programa.

“Llegó el gran día, nos vamos a tatuaje el ojo de Gran Hermano que nos marcó y nos cambió la vida para siempre, y me hizo conocer a estas hermosuras de personas”, agregó la joven, feliz por esta idea que tuvieron en grupo.

"Llegó el gran día, nos vamos a tatuaje el ojo de Gran Hermano que nos marcó y nos cambió la vida para siempre, y me hizo conocer a estas hermosuras de personas". G-plus

“Y recién terminamos de tatuarnos. Esto es algo que nos va a quedar para toda la vida. Las amo”, cerró Celis, dejando en claro la felicidad que sintieron al ver el resultado final y por no haber sentido nada de dolor.

Fotos: Capturas de Instagram Stories

Más sobre este tema Coti y Daniela de Gran Hermano estuvieron por primera vez cara a cara y se dijeron de todo: "Te saqué yo"

DANIELA DE GRAN HERMANO 2022 REVELÓ QUE LE ESCRIBIÓ L-GANTE Y CÓMO REACCIONÓ THIAGO

De la mano de la popularidad que le dio Gran Hermano, llegaron los "tiroteos" en Instagram: Daniela Celis contó que L-Gante le tiró onda en redes y que Thiago Medina, joven de GH con el que está saliendo, se puso muy celoso.

"¿Qué pasó con L-Gante?", le preguntó Pampito a Daniela en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine). Sin mucho misterio, Celis respondió: "Nada. Es un personaje L-Gante. Yo había subido un video bailando su música. Él lo descargó y lo subió a su Instagram, y me puso 'si pinta...'. Y estallaron las redes".

En ese marco, la exparticipante del reality contó que el cantante de cumbia 420 primero le mandó un mensaje efímero y luego un pícaro audio: "El mensaje efímero desapreció. Después me mandó un audio chiquito, en el que me silbaba y me decía algo más. Después él dijo que había sido al revés, que yo le había mandado a él. Pero yo, bicha, le hice foto al chat con el celular de mi hermana", comentó.

Más sobre este tema Daniela Celis y Thiago Medina de Gran Hermano celebraron la Pascua con Marcos Ginocchio en Salta: las fotos

Atento al relato de Daniela, Pampito le preguntó: "¿Thiago se puso celoso?". Y con una enorme sonrisa, Daniela le contestó: "A Thiaguito no le gustó mucho la situación. Me dijo 'decile que estás conmigo'. Pero L-Gante sabe que nos estamos conociendo. Es parte del show".